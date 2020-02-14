Ученые со всего мира пришли к единому заключению о том, что такой метод ознакомления с книгой, как чтение вслух, развивает память и обогащает словарный запас, улучшает дикцию и повышает уровень грамотности. Но самое главное — чтение вслух учит нас любить книги. Поэтому для такого полезного занятия придумали специальный праздник, который в этом году отметили 1 февраля. Однако эта дата будет длиться не один день, а целый месяц.

Чтобы отметить этот праздник, не нужно готовить особые угощения, мастерить костюмы или придумывать украшения. Его можно отпраздновать дома, в кафе, парке, автомобильной пробке и даже на необитаемом острове. Все, что нужно, — это текст, который нужно будет прочитать вслух, даже если рядом никого не окажется.

День чтения вслух начал проходить в нашей стране с 2010 года, но на сегодняшний день эту инициативу очень активно поддерживают работники школьных библиотек, педагоги общеобразовательных и высших учебных заведений и простые граждане, которые понимают толк в чтении.

— Конечно, читать вслух можно журнал или газету, последние новости из интернета или популярные посты из соцсетей, но лучше всего — хорошую книгу, — уверенно говорит учитель начальных классов Барсукинской средней школы Зарима Цокиева. — Это может быть фантастика или детектив, роман или сказка — выбирайте, что вам по вкусу. Можно читать самому себе, не стесняясь выражать чувства и не боясь запнуться, а лучше — всем классом, передавая эстафету друг другу, рассказывая одноклассникам о своих любимых героях и делясь переживаниями.

По словам Заримы Уматгиреевны, весь февраль в школах республики центром внимания станут слово и книга. Организаторы социально-культурной акции «Международный день чтения вслух» основной ее целью считают демонстрации показа чтения вслух, как способа взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом.

— Оказывается, взрослые и дети совсем даже не прочь послушать, когда им читают вслух, — говорит Зарима Уматгиреевна. — Особенно если это весёлые стихи, поучительные басни, отрывки из классической прозы. Поэтому мы в своей школе уделяем этому дню особое внимание и стараемся проводить чтения вслух во всех классах. Причём для чтения вслух выбираем самые актуальные, жизнеутверждающие произведения. К примеру, для первоклассников у нас прошли уроки под одним общим названием: «В детстве так бывает — там сказки оживают». Ребята поочередно читали полюбившиеся им сказки и внимательно слушали трогательные истории о том, как доброта побеждает зло.

Во вторых классах прошли громкие чтения «Дело мастера боится», посвященные профессиям. В старших же классах учащиеся читали известные произведения ингушских классиков, которые оставили после себя богатое творческое наследие. Ребята при этом испытывали чувство гордости за своих земляков-писателей, когда узнавали, что книги ингушских мастеров пера читают не только в России, но и за рубежом.

Подытоживая громкие чтения, мы поняли, что разные по своему настроению и смыслу истории — смешные, грустные, поучительные, настраивали детей на позитивный лад и яркие эмоции. Отныне я всем буду советовать читать самим, читать своим детям, а лучше всего — читать вместе с детьми!

«Чтение вслух несравнимо лучше, оно живое, красочное. Оно даёт возможность поделиться своими эмоциями, впечатлениями. Чтение таким способом действует как бальзам на душу и побуждает к добрым поступкам». Так считал великий русский классик Лев Толстой, который часто проводил в кругу семьи открытые чтения, а после любил дискуссировать по поводу прочитанного. «Все собравшиеся (в том числе и гости имения) с интересом слушали и внимали силе слов, ведь как приятно, когда чтение доставляет удовольствие!», — восхищенно делал он записи в своем дневнике.

Как утверждают современные акулы пера и составители методических указаний, чтение вслух — очень мощный инструмент эмоционального восприятия и общения и, конечно, один из самых действенных инструментов продвижения книги. Человек, который читает вслух, раскрывается весь как есть, считают светила народного просвещения.

Для того чтобы понять, почему так важно читать именно вслух с медицинской точки зрения, мы обратились к доктору, который практикуется на болезнях речевого аппарата. Амирхан Гостемиров отметил, что чтение вслух — одно из лучших упражнений для развития речи, это речевая практика. Чтение же про себя — молчаливое поглощение информации.

— Не обязательно быть врачом, чтобы понять, что при чтении вслух мы развиваем память и обогащаем свой словарный запас, улучшаем дикцию и нормализуем работу всего челюстно-лицевого аппарата, — сказал он, опираясь на заключения многих врачей мира. — Но, как вы знаете, в условиях современного ритма жизни на чтение вслух практически не остается времени, а ведь это очень полезное занятие! Чтение вслух позволяет научиться легко и точно выражать мысли, способствует расширению кругозора, улучшению интонации, эмоциональной окраски, яркости, правильности речи и других ее элементов.

Также ученые доказали, что дети, которым родители с раннего возраста читали книги вслух, лучше владеют речью, более грамотно пишут и быстрее усваивают информацию. Вот почему чтение вслух полезно как взрослым, так и детям.