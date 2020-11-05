«Приостановлен личный прием граждан председателем суда и его заместителями, проводимый ежемесячно в первый понедельник месяца, а также прием документов нарочно и их выдача в здании Верховного суда. Прием и выдача документов осуществляется посредством почтовой связи, через электронную почту суда и посредством сервиса на сайте суда «Подача процессуальных документов в электронном виде», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе суда.

Как отметил собеседник издания, ограничен доступ в здание лиц, не являющихся участниками судебных процессов. Пропуск посетителей и работников суда в здание суда осуществляется только после бесконтактного контроля температуры тела, осуществляемого судебными приставами, обязательной обработки рук антисептиком и при наличии средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки).

В пресс-службе предупредили о запрете посещать здания суда при наличии симптомов коронавируса и острого респираторного вирусного заболевания.

В здании суда обязательно соблюдение социальной дистанции 1,5-2 м, ношение масок (участники судебных заседаний самостоятельно обеспечивают себя масками).

В случае несоблюдения указанных ограничений допуск участников судебных заседаний в помещение суда и залы судебных заседаний будет ограничен.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

С 22 октября по 1 декабря в республике запрещено проводить публичные и массовые мероприятия, в том числе культурные и спортивные. Также приостановлена работа учреждений культурно-досугового и развлекательного типа для детей и молодежи, за исключением учреждений дополнительного образования.

Ограничена деятельность организаций общественного питания после 21:00, проведение свадебных мероприятий в помещениях площадью менее 400 кв. м.

Работодателям рекомендовано обеспечить соблюдение мер безопасности, регулярно проводить дезинфекцию помещений, а также перевести до 30% работников, в том числе из числа граждан старше 65 лет, на дистанционный режим работы

Жителям республики необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию, проводить религиозные обряды и свадебные церемонии с минимальным количеством приглашенных гостей.

Карантин в Ингушетии, в том числе школах и детсадах, вводился с 17 марта согласно решению оперативного штаба по предупреждению коронавируса.

С 10 августа по указу руководителя региона ввели третий этап снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции на территории республики при соблюдении масочного и дезинфекционного режима.

Учеников 15 классов в Ингушетии перевели на «удаленку» из-за коронавируса. Осенние каникулы в школах начались по графику 26 октября и продлились до 1 ноября для большинства школьников. Для учеников начальных классов они продлены до 8 ноября.