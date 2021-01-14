Роман Новоселов от лица руководства компании «Россети Северный Кавказ» обозначил первоочередные задачи перед новым руководителем. В их числе — своевременная и качественная реализация программы снижения потерь и установка интеллектуальной системы учета, а также повышение дисциплины платежей за потреблённый энергоресурс. Руководитель аппарата энергокомпании выразил уверенность, что новое кадровое назначение позволит закрепить и развить результаты, достигнутые ранее в зоне деятельности филиала «Ингушэнерго».

«Электросетевая отрасль республики на пороге больших перемен — вам предстоит объемная работа в части повышения надёжности и качества электроснабжения территории. Прошу в первую очередь взять под личный контроль и обеспечить качественную реализацию программы снижения потерь — реконструкция ветхих сетей и установка интеллектуальной системы учёта, соблюдение правил технологического присоединения заявителей и повышение доступности инфраструктуры, консолидацию бесхозяйного оборудования, а также укрепление платежной дисциплины всех категорий потребителей», — отметил Роман Новоселов.

Ваха Суламбекович Евлоев родился 26 июля 1960 года в с. Чермен Пригородного района.

В 1986 году окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства.

С 1992 года по 1994 год занимал должность министра внешнеэкономических связей Республики Ингушетия.

С 1995 года по 1996 год — помощник депутата Государственной Думы.

С 1996 года по 1999 год работал советником председателя Государственного комитета РФ по физической культуре и туризму.

С 2001 года по 2010 год — советник президента Олимпийского резерва.

С 2010 года по 2013 год — постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте России.

С 2013 по 2019 год — советник Главы Республики Ингушетия.

14 января 2021 года утвержден на должность исполняющего обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».