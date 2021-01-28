На церемонии открытия представителей всех субъектов РФ приветствовали заместитель министра просвещения России Виктор Басюк и вице-губернатор Волгоградской области Зина Мержоева. 85 участников завершающего этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» закончили защиту своих авторских наработок в «Методической мастерской». Теперь их ждет состязание «Урок», где в роли ассистентов выступят 700 школьников волгоградской «Долины знаний». Педагоги называют профессиональный конкурс просто фестивалем, где главное не соперничество, а общение и приобретение нового опыта.

После первых двух испытаний дальше продолжат состязания только 15 конкурсантов. «Мастер-класс» и «Классный час» дадут зеленый свет в финал лишь пятерке лучших. Ну а обладателя «Большого хрустального пеликана» определит «Вопрос Учителю года» в режиме пресс-конференции.

— Мы старались, чтобы этот конкурс стал не просто соревнованием, а праздником педагогической идеи, общения. И совместно с Волгоградом приложили максимум усилий, чтобы конкурсанты, члены жюри, организаторской группы, счетной комиссии чувствовали себя максимально комфортно, — отметила начальник отдела Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Надежда Ладилова. — Была проделана большая подготовительная работа для проведения мероприятия именно в очном формате. Регион помог выбрать площадки, которые бы максимально помогали участникам показать все умения, опыт, навыки. Конечно, на конкурсе обеспечиваются и все необходимые меры безопасности.

Участница конкурса из Ингушетии высоко оценила уровень организации мероприятия и гостеприимство хозяев. «Нас отлично встретили, мы были на потрясающих экскурсиях, —рассказала «Волгоградской правде» Зинаида Костоева. — Площадка первых двух испытаний — «Долина знаний» — пример современной школы России. Здесь новые технологии совмещаются с традиционными форматами обучения и есть все, чтобы интересно подавать информацию ученикам. Здесь хочется работать! Мы поддерживаем друг друга и при необходимости пытаемся во всем помочь. Конкурс позволяет познакомиться со многими интересными людьми. Надеюсь, мы продолжим поддерживать связь друг с другом. А мне хотелось бы еще приехать в ваш потрясающий город!»

Каждый из конкурсантов чувствует поддержку и родного педколлектива. В «Долину знаний» звонят со всех уголков страны.

Напомним, что победителя назовут 2 февраля, в день 78-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Это символично, ведь 31-й «Учитель года России» планировалось проводить в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Однако этому помешала пандемия коронавируса. Отметим, что организация заключительного этапа федерального мероприятия находится на личном контроле губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

«Я увлечена сохранением окружающей среды. Это одна из причин, по которой я стала волонтером. Волонтерская деятельность для меня — это способ вернуть что-то в природное сообщество, а также оказать влияние на него, превратив его в место, где я буду счастливо жить. Я начала свою первую волонтерскую программу в качестве соорганизатора республиканской акции по сбору макулатуры и пластиковых отходов. А в этом году участвовала в организации первого учредительного съезда Всероссийского общественного движения «Волонтеры-экологи». Волонтерство требует постоянных усилий и тяжелой работы, что является отличным способом узнать и испытать что-то новое. Это взаимный процесс, в котором мы что-то отдаем и получаем, учим и учимся сами, любим и становимся любимыми. Сотрудничаю с Научно-исследовательским институтом паразитологии и микробиологии г. Ростова-на-Дону при изучении действия дезинфицирующих средств на биопленкообразующие неферментирующие бактерии. Являюсь победителем регионального конкурса молодых педагогов «Учитель XXI века» 2019 года, руководителем школьного научно-исследовательского клуба «Геном», — рассказала Костоева «Учительской газете».

На вопрос, почему нравится работать в школе, Зинаида отвечает, что прежде всего привлекает возможность постоянно развивать профессиональные навыки, а ученики помогают идти в ногу со временем. По мнению конкурсантки из Ингушетии, это интересное и динамичное место работы.



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