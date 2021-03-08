Праздник

Праздник нежности и красоты

В ведомственных учебных заведениях Росгвардии в Ингушетии отметили Международный женский день

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В школе №2 и детском саду «Солнышко», расположенных на территории Назрановского полка Росгвардии в Ингушетии, прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню.

Воспитанники детского сада подготовили для своих мам подарки, конкурсы и творческие постановки, а ученики ведомственной школы продемонстрировали вокальные номера, сопровождаемые тематическими сценками.

— Почитание и уважение женщин — это неотъемлемая часть семейных отношений, принципы и традиции которых наши ученики впитывают в себя ежедневно, — рассказала газете «Ингушетия» директор школы Пятимат Чаниева. — Однако, учитывая символическое значение предстоящего праздника и весеннее настроение, ребята решили уделить отдельное внимание своим матерям.

Прелестный праздник нежности, ласки и красоты в исполнении детишек удался на славу: растроганные мамы не скрывали слез умиления, вызванных искренним творчеством малышей.

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