Воспитанники детского сада подготовили для своих мам подарки, конкурсы и творческие постановки, а ученики ведомственной школы продемонстрировали вокальные номера, сопровождаемые тематическими сценками.

— Почитание и уважение женщин — это неотъемлемая часть семейных отношений, принципы и традиции которых наши ученики впитывают в себя ежедневно, — рассказала газете «Ингушетия» директор школы Пятимат Чаниева. — Однако, учитывая символическое значение предстоящего праздника и весеннее настроение, ребята решили уделить отдельное внимание своим матерям.

Прелестный праздник нежности, ласки и красоты в исполнении детишек удался на славу: растроганные мамы не скрывали слез умиления, вызванных искренним творчеством малышей.