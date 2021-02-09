Росгвардия

Хороший командир — пример для подчиненного

В Управлении Росгвардии по Ингушетии прошли инструкторско-методические занятия

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В Росгвардии по Ингушетии состоялись показные инструкторско-методические занятия, в которых приняли участие командиры СОБР, ОМОН, авиационного отряда специального назначения, руководство регионального управления вневедомственной охраны и его подразделений.

В рамках занятий, прошедших в десяти учебных местах под руководством начальников отделов, отделений и служб Управления Росгвардии по Ингушетии, отрабатывались различные элементы боевой готовности.

— Один из принципов обучения в войсках состоит в том, что каждый начальник должен обучать своих подчиненных тонкостям профессии и быть для них примером во всем, — сказал, подводя итог занятиям, начальник штаба территориального управления Росгвардии полковник Антон Зуев. — Исходя из этого, считаю, что каждому руководителю необходимо проявить личную заинтересованность в качественном проведении комплекса занятий и тренировок по боевой готовности.

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