В рамках занятий, прошедших в десяти учебных местах под руководством начальников отделов, отделений и служб Управления Росгвардии по Ингушетии, отрабатывались различные элементы боевой готовности.

— Один из принципов обучения в войсках состоит в том, что каждый начальник должен обучать своих подчиненных тонкостям профессии и быть для них примером во всем, — сказал, подводя итог занятиям, начальник штаба территориального управления Росгвардии полковник Антон Зуев. — Исходя из этого, считаю, что каждому руководителю необходимо проявить личную заинтересованность в качественном проведении комплекса занятий и тренировок по боевой готовности.