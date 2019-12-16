В мероприятии принял участие заместитель начальника штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации полковник Александр Пилявский, врио заместителя министра внутренних дел Ингушетии полковник полиции Алишер Боротов, советник Главы Республики Ингушетия Игорь Антонов, а также командование управления и начальники структурных подразделений территориального органа.

С итоговым докладом о выполнении задач, поставленных перед Управлением Росгвардии по Ингушетии на 2019 год, выступил врио начальника штаба полковник Рустам Овезов.

Выступил на мероприятии и полковник Александр Пилявский. Оратор отметил необходимость дальнейшего повышения профессионального уровня коллектива территориального органа, а также личного уровня каждого военнослужащего и сотрудника с целью качественного выполнения задач, поставленных на будущий год.

— От всей души желаю вам успехов в службе и, конечно же, поздравляю с приближающимися новогодними праздниками, — заключил Пилявский, обращаясь к росгвардейцам.

Добавим, что по итогам года ряд военнослужащих и сотрудников были поощрены правами руководителей различного уровня за добросовестное исполнение служебных обязанностей.