— В целях повышения эффективности взаимодействия с физическими и юридическими лицами с 28 декабря 2020 года в управлении действует центр телефонного обслуживания граждан — 8(8734) 55-19-75, — пояснила собеседница. — Сотрудники ведомства ответят на вопросы граждан с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45. К оператору центра можно обратиться по поводу ареста банковских счетов, получения информации справочного характера, вопросов, касающихся снятия ограничений с движимого и недвижимого имущества (при наличии оплаты задолженности), ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации, взыскания денежных средств в случае ошибочной идентификации в качестве должника, а также по вопросам записи на личный прием.

Камурзоева напомнила, что для удобства получения информации о наличии или отсутствии задолженности, о предмете исполнительного производства и сумме долга рекомендуется воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» или получить данную информацию через федеральную государственную информационную систему «Госуслуги».