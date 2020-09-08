— Прием граждан судебными приставами-исполнителями и сотрудниками службы проводится только по предварительной записи, — сообщил корреспонденту газеты «Ингушетия» специалист ведомства по взаимодействию со СМИ Амерхан Бузуртанов. — Удобное время посещения можно выбрать с помощью сервиса «Запись на приём», находящегося на официальном сайте управления.

В разделе «Сервисы» — «Запись на приём» можно записаться на личный прием к должностным лицам аппарата и подразделений Управления ФССП России по Ингушетии. Для этого необходимо заполнить специальную форму, указав свои фамилию, имя, отчество, контактные данные, включая адрес электронной почты, тему обращения, интересующего сотрудника и подразделение, куда бы вы хотели попасть, удобную дату и время посещения.

Помимо этого, обратиться к судебным приставам без посещения отделения возможно посредством электронного сервиса «Интернет-приёмная». Доступным и удобным способом получения информации и подачи обращений является сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства».

Также в каждом подразделении управления функционируют телефонные номера, используемые для взаимодействия с гражданами и организациями. Перечень номеров размещен на сайте управления.

Бузуртанов обращает внимание на то, что при организации личного приёма граждан, в службе судебных приставов реализуется весь комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19).

— Во время посещения структурных подразделений управления гражданам необходимо иметь при себе индивидуальные средства защиты: маску и перчатки, — подчеркнул собеседник газеты. — В свою очередь наши сотрудники также обеспечены средствами защиты.