В торжественной церемонии открытия участвовали Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Строительство мемориала началось в 2019 году в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. Проект архитектурного решения выбрали работники электросетевого комплекса — в онлайн-голосовании приняли участие 16 467 человек.

Комплекс площадью 1 гектар состоит из пяти площадок, посвященных каждому году войны. Центральная аллея ведет к обелиску в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Его высота составляет 14,18 м — столько же дней длилась война. Перед обелиском расположен Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от могилы Неизвестного Солдата.

Монумент увенчан изображением Ордена Победы — высшей награды Великой Отечественной войны. С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы с именами 72 энергетиков—героев.

«В военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю энергетиков, оставшихся на своих местах, выпали не менее сложные испытания. Это первый в России масштабный мемориал, посвященный подвигам всех энергетиков — фронтовиков и тружеников тыла. Символично, что он находится в Туле. Ведь электроснабжение Оружейной столицы сохранялось даже в дни тяжелых боев», — отметил Павел Ливинский.

В год 75-летия Великой Победы холдинг «Россети» и его дочерние общества реализовали ряд важных социальных инициатив. В их числе — два значимых проекта компании «Россети Северный Кавказ»:

⁃ Присвоение имён героев ВОВ 7 ключевым энергообъектам в СКФО;

⁃ интерактивный челендж #75слововойне, ставший международным и сплотивший порядка 3 тыс. человек, в том числе жителей зарубежья.