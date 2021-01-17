Как было сказано в резолюции всемирной организации, мир религий по праву считается достоянием человечества и заслуживает самого пристального внимания, изучения и охраны. А терпимость в духовной сфере является хорошей основой для сохранения гражданского мира в настоящем и будущем.

Поэтому считается, что главная задача сегодня — противостоять различным злоупотреблениям религией, особенно ее втягиванию в экстремистские движения, но в то же самое время создать все условия для проявления ее созидательного потенциала во всех сферах человеческой жизни. Ведь во многом история человеческой культуры и цивилизации — это история религий. А чувство общей веры, как показывает история, является одним из ведущих объединяющих факторов.

Все мы должны понимать, что религия — это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора. И праздник, посвященный всем религиям мира, дает хороший повод еще раз обратить внимание на роль религии в современном мире. Необходимо отметить, что в Российской Федерации за последние десятилетия этот праздник стал особенно актуален, ведь в нашей стране живут представители всех главных мировых конфессий.

«Неслучайно религии придают столь большое значение на международном уровне», — сказал в одном из своих интервью Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Он подчеркнул, что в какой-то степени религия является еще и историей человечества. Ведь священные книги, такие как Коран, Библия и другие писания, содержат в себе наидревнейшие тексты — в том числе свидетельства очевидцев, живших многие тысячелетия назад.

Вот и получается, что религиозные книги — это своего рода летопись, из которой мы черпаем информацию об интересующих нас эпохах. И здесь подтверждается такой факт, что в содержании священных текстов разных конфессий имеется много схожего.

По словам политологов и богословов, будущее человечества в значительной мере зависит от ценностей и устройства общества, на которые не в последнюю очередь влияют и религиозные традиции. Они не просто говорят о некоем наборе этических норм, а прочно входят в повседневную жизнь народов, оказывая влияние и на поведение людей, и на развитие всего сообщества. «Все конфессии равны перед законом, и религия является личным делом каждого», — говорят они. Такое положение в современной России обеспечивает свободу вероисповедания.

В истории человечества известно множество различных религиозных традиций и верований. «Бог один — путей к нему много». Эта истина существует не одно десятилетие, а может, и дольше. Она символизирует, по сути, разнообразие земных дорог, ведущих к Творцу, коими являются религиозные течения, или, по-другому, — конфессии. Среди них выделяются две наиболее распространенные религии — ислам и христианство, имеющие многочисленных последователей в разных регионах мира.

Преобладающее большинство жителей Северного Кавказа исповедует ислам, и поэтому в этой статье мы поговорим об этой конфессии, являющейся из всех мировых религий самой молодой.

Согласно исторической справке, это вероучение образовалось спустя шесть столетий после возникновения христианства. Ареалом его распространения были первоначально арабские племена, обитающие на территории Аравийского полуострова. А сама инициатива появления мусульманства принадлежала Пророку Мухаммеду (да благословит его Аллах и приветствует), родившемуся в Мекке. Проповедником он стал в 40 лет и с тех пор до конца жизни вводил в массы религиозные нравоучения. Считается, что устами Мухаммеда говорил сам Аллах.

У мусульман, кроме священной книги Коран, есть еще и Шариат, представляющий собой свод законов, и Сунна, повествующая о земной жизни Пророка Мухаммеда (мир ему). Для мусульман характерно совершение намаза (ежедневной пятикратной молитвы), хаджа (паломничества в Мекку) и поста в месяц Рамадан. В итоге, обряды, проводимые сторонниками ислама, носят название пяти столпов мусульманства.

Конечно, все религии во многом различаются между собой, но одновременно они весьма близки в своих взглядах на главные общечеловеческие ценности. А для такой многонациональной страны, как Россия, вопросы уважения, просвещения, толерантности и веротерпимости стоят далеко не на последнем месте. К тому же в нашей стране постоянно ведется диалог между традиционными религиями на самом высоком уровне.

Но нельзя также забывать, что имеются и запрещенные религиозные организации и объединения, чья деятельность носит террористический и экстремистский характер. Вызывает тревогу и то, что для некоторых людей любая религия становится главным врагом, с которым надо вести упорную борьбу.

Анализируя нынешнюю обстановку, можно сказать, что в религиозном мире, к сожалению, не обходится без серьезных проблем. Например, мусульманство то и дело втягивают в экстремистские и террористические движения, растет число сект, да и мировые конфессии изобилуют фанатиками и так называемыми активистами, попросту прикрывающимися конкретным вероисповеданием, преследуя определенные цели. В конце концов, часто можно столкнуться с явлением навязывания религиозных взглядов людям, исповедующих другую конфессию, и с применением насилия в том числе.

Собственно для мусульман, к примеру, проблемой является не то, что существуют люди с противоположными им взглядами, а в том, что они пытаются навязать свои мировоззренческие представления другим религиозным общинам и запретить проникновение в публичную сферу общественно значимых идей и символов, имеющих религиозное происхождение.

Все перечисленные выше проблемы подлежат непременному решению. К этому и призывает Всемирный день религии, потому как каждая религия — это ценное наследие человечества и достойна самого внимательного отношения и изучения.

В разных странах и народах этот день празднуется по-своему. В Ингушетии, как правило, в этот день преподаватели арабского языка и алимы в мечетях с участием видных представителей духовенства проводят различные тематические дискуссии, круглые столы, на которых звучат миролюбивые призывы к толерантности.

«Этот религиозный праздник способствует межконфессиональному диалогу и наилучшему взаимопониманию людей, исповедующих разные религии», — подчеркнул в своем комментарии нашему корреспонденту известный богослов Ахмед Тангиев.

Он сказал, что в такие символические дни культовые лидеры собираются вместе, чтобы провести беседы и прочесть лекции. Это лучшее время, чтобы поделиться своими мыслями с другими людьми и больше узнать о проблемах своих соседей.

Поэтому важнейшая задача сегодня — дать отпор всевозможным злоупотреблениям в религии, а особенно, когда ее втягивают в экстремистские движения. Необходимо создать все условия для ее созидательного и творческого потенциала в каждой области человеческой деятельности. Для многонациональной России это крайне важный вопрос.

Гораздо более эффективной реакцией на возрастающую роль религии в жизни людей является поиск нестандартных решений для ее интеграции в общественную жизнь. Именно в этом направлении сегодня развиваются некоторые тенденции в России с принятием решений об обучении детей религиозной культуре в общеобразовательной школе.

В нашей республике тоже уделяется пристальное внимание вопросам религии. Если люди в советское время могли только мечтать о том, чтобы основы религии преподавали в школе, то сейчас это является нормой образовательной системы, и наши дети могут изучать этот предмет наравне с другими дисциплинами. После ввода в школьную программу основ религии, каждый учащийся получил возможность познакомиться с историей зарождения и распространения ислама.

Также в республиках Северного Кавказа, где в основном исповедуется ислам, в настоящее время возводится всё больше и больше мечетей, что очень радует. И в Ингушетии тоже за последний период за счет пожертвований богобоязненных жителей республики построены новые мечети, а также медресе, где молодые алимы серьёзно заняты изучением арабской грамоты. Из уст опытных преподавателей они получают знания изучаемой науки. А для выявления наиболее одарённых детей, занимающихся в таких специализированных школах, часто проводятся конкурсы лучших чтецов священных сур Корана, где ребята показывают хорошие знания.

Согласитесь, самый закоренелый атеист не станет оспаривать значение культурных памятников, вдохновленных чувством веры: шедевров музыки, архитектуры, литературы, философских творений. А сколько подвигов, самоотверженных поступков совершалось в религиозном горении? Не зря же ведь в старину говорили, что у безбожников ничего святого в сердце нет и быть не может!

Очевидно: религию нельзя выбросить из человеческой жизни, даже если для этого используются все средства государственного аппарата. В своем Отечестве мы через это уже проходили. Поэтому наша задача сегодня состоит в том, чтобы противостоять различным злоупотреблениям религией, особенно ее втягиванию в экстремистские движения, но в то же самое время создать все условия для проявления ее созидательного потенциала во всех сферах человеческой жизни. За этим будущее.