Напомним, что если в прошлом году городские власти охватили данной программой 5 территорий, то в текущем планируется благоустроить уже 7. Это территория, прилегающая к городскому пруду Назрани, аллея 240-летия Назрани, сквер на площади Согласия по проспекту Базоркина, велодорожка вдоль Алханчуртского канала, сквер в Альтиевском АО Назрани на улице Советской, сквер на улице Весенней, сквер на улице Б. Гамурзиева, возле реки Назранка.

— Мне особенно приятна реакция жителей Альтиевского округа, — признался мэр газете «Ингушетия». — Они долгие годы обращались в администрацию города, различные инстанции с просьбой̆ обустроить мини-стадион и сквер на улице Советской. По данному вопросу в горсовет Назрани обратился депутат Госдумы Юшаа Газгиреев. В итоге мы приняли решение включить данную территорию в программу на 2021 год. И хотя работы еще не начаты, люди все равно рады, что их наконец-то услышали.