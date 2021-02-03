Благоустройство

Умение слышать

В текущем году власти Назрани планируют благоустроить семь территорий в рамках программы «Формирование комфортной̆ городской̆ среды»

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Накануне градоначальник Назрани Урусхан Евлоев вместе с главами округов, своими помощниками и другими ответственными лицами провел инспекционный̆ обход территорий, которые намечено благоустроить в 2021 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», входящей, в свою очередь, в нацпроект «Жилье и городская среда».

Напомним, что если в прошлом году городские власти охватили данной программой 5 территорий, то в текущем планируется благоустроить уже 7. Это территория, прилегающая к городскому пруду Назрани, аллея 240-летия Назрани, сквер на площади Согласия по проспекту Базоркина, велодорожка вдоль Алханчуртского канала, сквер в Альтиевском АО Назрани на улице Советской, сквер на улице Весенней, сквер на улице Б. Гамурзиева, возле реки Назранка.

— Мне особенно приятна реакция жителей Альтиевского округа, — признался мэр газете «Ингушетия». — Они долгие годы обращались в администрацию города, различные инстанции с просьбой̆ обустроить мини-стадион и сквер на улице Советской. По данному вопросу в горсовет Назрани обратился депутат Госдумы Юшаа Газгиреев. В итоге мы приняли решение включить данную территорию в программу на 2021 год. И хотя работы еще не начаты, люди все равно рады, что их наконец-то услышали.

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