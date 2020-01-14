Во все времена семья была важнейшим социальным институтом, формирующим основы нравственности в маленьком человеке и раскрывающим его внутренний мир. Именно поэтому одним из приоритетов государственной политики является поддержка семей, и выплата материнского капитала — одна из форм такой поддержки.

Размер материнского (семейного) капитала с 1 января 2020 года проиндексирован и составляет 466 617 рублей. Также на 3% проиндексирована оставшаяся часть материнского капитала, которую семьи еще не использовали.

С нового года изменились и правила распоряжения средствами МСК на получение ежемесячной денежной выплаты. Напомним, на получение ежемесячной выплаты из средств МСК имеют право семьи, в которых, начиная с 1 января 2018 года, рожден или усыновлен второй ребенок, а также доход семьи за последние 12 месяцев составляет не более полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного населения на одного члена семьи в регионе.

Начиная с 2020 года, право на такую выплату приобретут семьи, у которых доход на каждого члена семьи не будет превышать уже двух прожиточных минимумов трудоспособного населения на одного члена семьи в регионе.

Также увеличена продолжительность выплаты — с нового года родители смогут ее получать, пока ребенку не исполнится три года (вместо полутора лет в 2019 году).

Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. После этого владельцу сертификата необходимо подать новое заявление о назначении выплаты — сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет. С новым заявлением также представляются необходимые документы. С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте ПФР.

Государственная программа по поддержке семей действует с 2007 года. В ней могут участвовать российские семьи, в которых родился или был усыновлен второй (третий или последующие) ребенок, если ранее документы на дополнительные меры такой государственной поддержки не оформлялись. При этом ребенок должен быть рожден или усыновлен до 31 декабря 2021 года. Сроки получения сертификата и распоряжения средствами материнского капитала не ограничены.

Направления, по которым можно распорядиться средствами материнского семейного капитала, строго определены законом. Эти деньги можно направить на:

— улучшение жилищных условий семьи;

— образование детей;

— формирование накопительной пенсии матери;

— приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество;

— получение ежемесячной выплаты.