— Административное наказание в виде обязательных работ, как правило, представляет собой выполнение трудоспособным гражданином общественно полезных, не требующих специального образования, особой квалификации работ, — пояснил собеседник. — Речь, например, может идти о благоустройстве и озеленении улиц и площадей, уборке улиц и прилегающих территорий, погрузочно-разгрузочных работах, уходе за больными. Исполняется этот вид административного наказания в организациях и учреждениях, перечень которых устанавливается по согласованию с органами местного самоуправления в каждом субъекте Российской Федерации.

На администрацию организации, в которой лицо отбывает обязательные работы, возлагаются контроль за выполнением этим лицом определенных для него работ, уведомление судебного пристава-исполнителя о количестве отработанных часов или об уклонении лица от отбывания обязательных работ.

Гиреев подчеркнул, что согласно ч. 4. ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от отбывания обязательных работ также предусмотрена административная ответственность. При этом она не отменяет первоначального наказания, и правонарушитель обязан отбыть обязательные работы.

— Уклонение от отбывания обязательных работ влечёт наложение административного штрафа в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, — заключил он.