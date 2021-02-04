В мероприятии приняли участие старейшины, представители духовенства, заместитель министра внутренних дел — начальник полиции МВД по Ингушетии Б. Мамаев, заместитель главы Сунженского района Б. Цечоев, руководитель общественного совета МВД по Ингушетии М. Гадиев, начальник МО МВД России «Сунженский» Н. Цечоев, глава сельского поселения Галашки М. Оздоев и другие.

На встрече рассматривались различные вопросы профилактики правонарушений, обсуждались проблемы ДТП со свадебными кортежами, профилактика распространения наркомании в молодежной среде. Собравшиеся говорили о необходимости соблюдения общественного порядка, правил безопасности участниками дорожного движения, в частности, во время свадебных мероприятий, о культуре поведения молодежи на дорогах в целом.

Участники мероприятия отмечали, что молодежь считает соблюдение правил дорожного движения не столь важным и значимым, а есть и такие, кто демонстративно выказывают неуважение к другим участникам дорожного движения, пытаясь тем самым доказать свою силу и ловкость. Но, как подчеркнули ораторы, такая позиция ошибочна и зачастую приводит к трагедии.

Особый акцент был сделан на передвижении свадебных колонн. Печальная статистика дорожных происшествий с участием свадебных кортежей вынуждает принять меры по обеспечению общественного контроля в ходе данных мероприятий. Участники кортежей, не соблюдающие требования дорожных знаков и устраивающие между собой гонки, подвергают опасности не только свои, но и жизни окружающих.

Помимо высокой аварийности на дорогах, сегодня в республике неутешительную статистику также показывает распространение «аптечной» наркомании. На сегодняшний день на наркологическом учете в Ингушетии состоит около 1,6 тысячи человек, большинство из которых молодые люди до 35 лет. Участники встречи были солидарны в том, что с этим злом нужно бороться сообща. Для этого необходимо объединить усилия духовенства, общественных организаций и МВД, подчеркнули собравшиеся.

Как сообщила пресс-служба администрации Сунженского района, другая тема, поднятая в ходе встречи — противодействие киберпреступности. Гражданам рассказали о случаях хищений денежных средств с использованием IT-технологий, а также о проблемах, возникающих при идентификации лиц, совершивших хищения имущества посредством современных телекоммуникационных технологий.

Противодействие экстремистской идеологии — ещё одна тема, поднятая в ходе встречи. Борьба с экстремизмом является одной из приоритетных задач государственных органов и общественных объединений. История показывает, что экстремизм, как выражение крайних взглядов и установок, обладает способностью проникать во все сферы общественной жизни. За последнее время, отмечали докладчики, экстремизм, получив возможность использовать в своих преступных целях достижения науки, религию, несовершенство законодательства, становится все более масштабным, многоликим по преследуемым целям и видам проявления.