«Во время проверки между сельскими поселениями Мужичи и Алкун, в 10 м к северо-востоку от автодороги, обнаружен навал ТКО площадью 100 кв. м. Среди отходов несложно заметить сухие пайки ИРП № 2 «Армия России», что свидетельствует о том, что отходы на данный участок привезены с войсковой части. Непосредственно в самих Мужичах обнаружен замусоренный участок на склоне возле ручья, впадающего в реку Асса. Также замусорено в 400 м к югу от съезда на территорию дома отдыха. Отходы сброшены непосредственно на почву», — сказал собеседник.

Также по его словам, в сельском поселении Галашки, рядом с новым детским садом, близ водоохранной зоны реки Асса выявлены навалы ТКО и строительных отходов.

«Подобное нарушение зафиксировано на нескольких участках в Алхастах, один из которых — благоустроенный родник «Маьхкарий», — добавили в пресс-службе.

Множество нарушений обнаружено в Нестеровском. Большое количество навалов размещено на почву в водоохранной зоне реки Асса в районе тутового сада, протяженность загрязнения составила более 500 м.

Навалы зафиксированы и на землях сельхозназначения в 120 метрах от трассы М-29. В районе границы с Чечней, в 2 метрах от парковочного кармана трассы М-29, выявлено скопление ТКО, загрязняющего участок протяженностью 80 метров. Вероятней всего, мусор оставляет проезжающий автотранспорт.

В 10 м от оросительного канала «Асса — Сунжа» выявлены навалы твердых коммунальных отходов, сброшенных непосредственно на почву.

Напомним, что на сегодняшний день Минприроды республики через суд добивается расторжения соглашения с ООО «Экосистема» по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По информации ведомства, в октябре 2019 года приказом Минприроды ООО «Экосистема» лишено статуса регионального оператора, в Арбитражный суд республики подан иск о расторжении с ним соглашения

Как сообщили «Ингушетии» в Минприроды, после расторжения договора планируется разбить республику на три зоны и отобрать по одному региональному оператору на каждый участок.

«Хочу пояснить, что лишение статуса регионального оператора не приведёт к приостановлению оказания услуги по сбору и транспортировке отходов, поскольку ООО «Экосистема» обязано продолжать работу до отбора в установленном порядке нового регионального оператора», — сказали в министерстве.

Напомним, в Ингушетии разработана электронная территориальная схема переработки отходов, утверждена региональная программа и нормативы накопления ТКО. В республике действует официально зарегистрированный современный полигон твердых бытовых отходов площадью 10 гектаров, который расположен в Сунже. Он включен в госреестр размещения отходов, согласно приказу Минприроды РФ от 9 января 2018 года.

Мусор будет вывозиться на полигон твердых бытовых отходов, расположенный в городе Сунжа. Сейчас решается вопрос о строительстве нового полигона, для этого ведомство сейчас подбирает подходящее место.

Ранее наше издание сообщало, что в рамках предпринимаемых властями города усилий по совершенствованию системы вывоза коммунальных отходов в Карабулаке проводится работа по замене старых металлических мусорных баков емкостью 450 литров на более современные пластиковые 1100-литровые контейнеры.