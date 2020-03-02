Ребята, по их признанию, усердно готовились к этому событию и всё же испытывали волнение. Часть из них в дальнейшем планирует посвятить свою жизнь служению Родине, одни — в качестве кадровых военных, другие — в правоохранительных структурах. А до того юному пополнению предстоит с честью нести звание юнармейца и продолжить традиции.

С напутственным словом к ребятам обратился военный комиссар Ингушетии Тимур Местоев.

«Со своей стороны будем оказывать вам всяческую поддержку и помощь», — подчеркнул он.

На мероприятии присутствовали представители правительства региона и администрации города Сунжи.

Проведение церемонии на территории гуманитарного колледжа не случайно, ведь именно пятьдесят два студента данного ссуза начинают делать свои первые шаги в рядах юнармейцев. Алихан Алиханов, директор колледжа, отметил: «Мы несколько месяцев рассказываем нашим студентам о движении юнармейцев, о том, чем они занимаются, об их проектах. И ребята, которые изъявили желание быть в этом движении, вступили в его ряды».

Основы военного дела помогут юнармейцам в дальнейшем в службе в Вооружённых силах Российской Федерации. Кроме того, многие юнармейцы мечтают связать свою жизнь со службой в силовых структурах, поступить в военные вузы. Однако этим, как отметил председатель Коммолодёжи республики Анзор Мархиев, дело не ограничивается. По его словам, главная цель движения — воспитывать молодёжь в духе патриотизма, проявления высоких личностных качеств.

Если раньше ряды Юнармии исчислялись десятками тысяч, то сегодня уже сотнями тысяч. Детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение было создано в 2016 году по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Движение «Юнармия» уже объединило более 600 тысяч детей и подростков по всей стране, региональные штабы его представлены в каждом из 85 регионов России.

Каждому участнику движения открывается доступ к сотням увлекательных событий, возможности изучать технику и заниматься спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ. Юнармейцев ждут специальные смены в лучших всероссийских детских центрах «Орлёнок», «Артек», «Смена», «Океан», военно-спортивная игра «Победа», юнармейская лига КВН, Юнармейские игры и многое другое.

В «Домах Юнармии» организована работа секций и кружков, где юнармейцы осваивают азы начальной военной подготовки, развивают лидерские навыки, приобретают научно-технические компетенции. На занятиях «Школы юной дипломатии», «Школы юного корреспондента» и в других объединениях дополнительного образования можно не только получить специальные знания и умения, но и определиться с будущей профессией.