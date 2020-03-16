На церемонии подведения итогов конкурса выступил глава города Сунжа Хаваш-Багаудин Сапралиев. Он отметил значимость прошедшего мероприятия в выявлении молодых талантов.

За лучшую работу по художественной росписи бетонной стены в стиле уличного граффити-искусства среди студентов победы удостоилась Малика Героева. Её номинация — «Лучшая художественная роспись». Малика студентка первого курса на отделении «Дизайн» Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга. Студентке вручили ценный подарок и грамоту от мэра.

За личный вклад в подготовку студентов для участия в конкурсе по уличному граффити-искусству в городе Сунжа была отмечена директор Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга Макка Гадиева. Мэр Сунжи поблагодарил её за проведение конкурса на высоком организационном уровне.

Конкурсные работы оценивались экспертным жюри, которое отобрало наилучшую роспись по критериям выдержанности тематической направленности, а также художественно-эстетического впечатления. Основная задумка организаторов конкурса состояла в том, чтобы отобразить на мрачных серых стенах яркие листы значимых праздничных дат российского календаря и придать уголкам города тем самым колорит и эстетику.

Современный город нельзя представить без граффити. Это вид уличного искусства — одна из самых актуальных форм художественного самовыражения молодежи по всему миру. Существует множество разных стилей и видов граффити. Произведения, создаваемые граффити-художниками, — самостоятельный жанр современного искусства, неотъемлемая часть культуры и городского образа жизни. Во многих странах и городах есть свои известные художники, создающие на улицах города настоящие шедевры.

Несмотря на высокую популярность граффити среди молодёжи, это течение остаётся неформальным. Ни специализированные, ни общеобразовательные учебные учреждения не работают по данному направлению, практически не ведётся разъяснительная работа, а тем более подготовка квалифицированных художников.

Реализация проекта в Сунже позволяет организовать основную часть уличных художников города, выработать у молодёжи негативное отношение к неконтролируемому и противоправному разрисовыванию фасадов зданий города. Стрит-арт художники получили возможность создавать граффити в специально отведенных для этого местах, провести конкурс и соревнование. Только так можно изменить молодежь к лучшему и сделать город краше и чище.