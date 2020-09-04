В торжественном мероприятии в Магасе приняли участие главный федеральный инспектор по региону Сергей Гончаров, председатель Народного собрания Магамет Яндиев, вице-премьер Марьям Амриева и другие официальные лица.

Выступая в официальной части мероприятия, Яндиев отметил значимость открытия данного корпуса для региона.

«Студенческая наука в широком смысле — это, можно сказать, начало начал, от которого зависит развитие всего научно-кадрового потенциала республики, и для этого развития, как мы видим, создаются все условия», — подчеркнул он.

По его словам, сегодня университет является современной образовательной организацией со всеми присущими ему качествами: широкий спектр экономических и гуманитарных специальностей, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, современные образовательные технологии, внедрение инновационных образовательных программ.

В завершение своей речи спикер пожелал студентам вуза новых открытий и достижений, поблагодарил ректора ИнгГУ Арсамака Мартазанова за эффективное управление материальными, финансовыми, трудовыми, интеллектуальными ресурсами, что обеспечивает высокое качество образования.

Отметим, что объект полностью оснащён новейшим и инновационным оборудованием для студентов медицинского, химического и биологического направлений. Все операционные оборудованы новейшими объёмными дезинфекторами воздуха, которые препятствуют распространению вирусов, бактерий и других патогенов из области работы будущих хирургов.

Одной из самых впечатляющих инновацией в сфере обучения студентов тонкостям анатомии и физиологии стал интерактивный анатомический 3D стол. Он позволяет со всех ракурсов изучать системы и органы человеческого тела — как здоровые, так и поражённые разнообразными патологиями.

Подобное оснащение помогает студентам-медикам оттачивать практические навыки и развивать клиническое мышление без риска для пациентов.

Ингушский госуниверситет основан в 1994 году, является одним из самых молодых университетов в России. В вузе порядка 10 факультетов, более 40 кафедр. Он готовит высококвалифицированных специалистов по свыше 40 специальностям и направлениям.