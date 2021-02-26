Семинар

Участникам семинаров предложат рабочие места в крупнейших СМИ СКФО

В Ставропольском крае стартует второй межрегиональный семинар «Экспертной медиашколы»

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Второй межрегиональный семинар «Экспертной медиашколы» стартовал на площадке гостиничного комплекса «Орлиные скалы» в городе Лермонтов Ставропольского края.

На протяжении четырех дней 35 молодых журналистов, политологов и блогеров из всех субъектов СКФО, наиболее успешно показавших себя в региональных семинарах, примут участие в лекциях, экспертных сессиях, круглых столах, воркшопах и командообразующих мероприятиях. Спикерами мероприятия заявлены эксперты в сферах медиа, информационной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений регионального и федерального уровней.

«К сожалению, в современной медиасфере СКФО наблюдается острый недостаток специалистов: вакантны рабочие места во многих СМИ, министерствах, государственных корпорациях. На исправление сегодняшней ситуации и нацелен наш проект. Он не закончится через четыре дня: нас ждет длительное плотное сотрудничество, в результате которого многим из вас будут предложены рабочие места. Желаю вам плодотворной работы и получения новых знаний на этом семинаре», — отметил руководитsель проекта «Экспертная медиашкола» Александр Карманов, открывая мероприятие.

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы медиашколы, главная цель семинара — выявление, поддержка и подготовка специалистов по работе в публичном информационном пространстве, обмен практическим опытом и знаниями участников медийного пространства, получение актуальных методик экспертной оценки информационного поля, а также активизация работы журналистского сообщества Северного Кавказа.

По итогам четырех межрегиональных семинаров лучшим участникам будут предложены рабочие места в крупнейших СМИ СКФО.

Напомним, проект «Экспертная медиашкола» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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