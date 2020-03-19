Профилактика экстремизма

Заслон экстремизму в местах лишения свободы

В СИЗО-1 в Ингушетии прошло мероприятие по противодействию экстремизму

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ФСИН России предпринимает определенные шаги по противодействию экстремизму в местах лишения свободы, адресному профилактическому воздействию на распространителей радикальных течений, в том числе во взаимодействии с другими правоохранительными органами.

Так, сотрудники полиции Центра по противодействию экстремизму МВД России по Ингушетии совместно с руководством ОФСИН России по региону провели профилактическую встречу с сотрудниками следственного изолятора № 1.

Организаторы мероприятия зачитали лекцию на тему: «Противодействие национальному, молодежному и религиозному экстремизму в системе ОФСИН России». Выступая перед сотрудниками следственного изолятора, полицейские обратили особое внимание на теоретическую и практическую часть сбора материалов доказывания и алгоритм документирования административных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов) и 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) КоАП России.

Также были разъяснены положения основных нормативно-правовых актов в сфере противодействия экстремисткой деятельности, приведены конкретные примеры применения уголовного законодательства с использованием интернета и средств массовой информации.

Сравнительно новое криминальное явление — вербовка в исправительных учреждениях России осуждённых для последующего (постпенитенциарного) их использования в террористической и иной насильственной экстремистской деятельности приобретает устойчивый характер. Криминальный мир с его набором ценностей и мировоззренческих установок даёт много возможностей религиозным фундаменталистам для вербовки в свои ряды новых последователей, оказавшихся в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, по иным («неэкстремистским») статьям Уголовного кодекса.

Признаётся наличие серьезных проблем, связанных с угрозой распространения в местах лишения свободы радикализма и экстремизма. Действительно, осуждённые за преступления террористической и экстремистской направленности, находясь в местах отбывания наказания, крайне редко отказываются от продолжения экстремистской деятельности, стремясь «заразить» экстремистскими идеями других осуждённых путём создания в колониях так называемых «тюремных джамаатов». В результате блокируется достижение цели исправления осуждённых, попавших под влияние так называемых идеологов, и становится невозможной их последующая реинтеграция в общество.

Кроме того, радикально ориентированные группировки в стремлении перетянуть на свою сторону большее число сторонников, широко используют в качестве инструмента религиозные материалы экстремистского содержания, которые они пытаются доставить в следственные изоляторы и исправительные учреждения УИС.

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