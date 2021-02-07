Про ту трагедию сказано и написано много и, думаю, не найду что добавить. Однако и забывать про этот подвиг нельзя, ибо это будет плевком в память наших героев. Ведь, именно о таком развитии событий мечтают наши т. н. «партнеры» и проплаченные западом деятели из числа «пятой колонны», впившиеся своими щупальцами в нашу Родину с целью ее разрушения.

Сегодня, недалеко от станции Хворостянка, от которого увел непослушную «железную птицу» Суламбек Сосуркиевич, стоит памятник, представляющий собой стелу из белого мрамора. Сюда, ежегодно, 7 февраля приходят почтить его память местные жители, боевые товарищи и земляки Осканова, его именем названа улица в Елецком микрорайоне в Липецке, фамилию летчика носят многие улицы и различные социальные объекты в селах и городах Ингушетии, а также воздушные ворота республики — аэропорт «Магас».

Вспоминали подвиг Суламбека Осканова и в школе-лицее города Назрани. Ученики младших классов представили гостям учебного заведения яркую и насыщенную программу, состоящую из стихов на военно-патриотическую тематику и песен (в том числе и пронзительной «Друг» Руслана Наурбиева).

Неизменная гостья подобных памятных мероприятий, хранительница музея имени Осканова в сельском поселении Плиево, откуда родом Герой России, руководитель поискового отряда «Патриот» Малика Гарданова, которая по крупицам долгие годы собирает материальные свидетельства, причастные к жизни и ратной деятельности летчика. Она обратилась к подрастающему поколению с призывом быть достойными, без преувеличения, высокого звания «земляков» Суламбека Осканова, который ни при каких обстоятельствах не забывал кодекс чести ингушей «эздел».

Невозможно было, без волнения слушать и рассказ учительницы 3 «а» класса Тангиевой Фатимы, на плечи которой, в основном, и легла организация мероприятия.

— Вы не поверите: у детишек слезы проступали на глазах, когда они узнавали о том, что Суламбеку Сосуркиевичу понадобились, всего две минуты, чтобы прийти к осознанию момента истины, что он не имеет права катапультироваться из неисправного самолета, рискуя жизнями многих людей на земле, ради спасения своей, — рассказала она корреспонденту газеты «Ингушетия». — Именно, на таких примерах мы должны воспитывать своих детей, внушая им, что такое хорошо и что такое плохо.

Выступил перед ребятишками и главный редактор «Ингушетии» Шамсудин Боков, приглашенный на встречу организаторами мероприятия.

— Как бы это не звучало банально, но в жизни всегда есть место для подвига — сказал он. — Ваша хорошая учеба, поддержка родителей, помощь своей малой родине, когда вы вырастите и, возможно уедете куда-то работать — это уже маленький подвиг. Вместе с тем, это еще и ваш долг. А подвиг Суламбека Сосуркиевича является маяком служения своему народу для всех нас.