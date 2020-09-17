ВПР должны быть проведены на 2-4 уроках по решению образовательной организации, работа по учебному предмету проводится одновременно для всех классов в параллели. Конкретную дату ВПР по предметам школы определяют самостоятельно.

«Входной мониторинг в начале учебного года необходим в целях выявления пробелов в знаниях учащихся, образовавшихся в период дистанционного обучения, и их ликвидации путем корректировки учебных программ», — отметила министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства региона, результаты ВПР станут основой для формирования программ повышения квалификации учителей, программ помощи школам с низкими результатами обучения на региональном уровне. Для отдельно взятой школы ВПР могут быть инструментом самодиагностики, основой для проведения регулярной методической работы, принятия решений о направлении учителей на повышение квалификации.

Рособрнадзор всегда настаивал на том, что оценка за ВПР не может влиять на перевод ученика в следующий класс и итоговую оценку в аттестате. В этом году эта рекомендация звучит еще более серьезно.

«Мы настаиваем, чтобы по итогам нынешних Всероссийских проверочных работ никаких оценок ни в журналы, ни в дневники не выставлялось. Поэтому родители и ученики, которые обращаются к нам, могут спокойно выдохнуть, прийти на эту контрольную и спокойно ее выполнить. Отрицательная или положительная оценка никак не повлияет на вашу судьбу», — заверил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Эта же рекомендация прозвучала и в адрес региональных и муниципальных органов управления образованием: объективные результаты ВПР не должны стать основной для любого рейтингования школ и учителей.

Галина Меркулова, председатель Общероссийского профсоюза образования, рекомендовала не допускать формального подхода к проведению ВПР.

«Мне представляется, что в этом году ВПР — это рефлексия всей нашей системы образования. Нам всем необходимо понимание того, какие проблемные зоны появились, и как их преодолевать», — отметила она.

Анзор Музаев предложил Общероссийскому профсоюзу образования совместно с Рособрнадзором отслеживать все обращения учителей и родителей на тему проведения в этом году ВПР и в индивидуальном порядке решать каждый вопрос.