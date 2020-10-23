Образование

Локдауна в системе образования не будет

В школах Ингушетии осенние каникулы начнутся согласно графику

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Осенние каникулы в школах Ингушетии начнутся согласно графику — 26 октября, и продлятся до 1 ноября.

В настоящее время в республике на карантине находятся 15 классов из 8 школ, которые переведены на дистанционное обучение. Образовательный процесс сохраняется на территории всего региона.

В Минобрнауки Ингушетии напомнили, что в текущем году в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в общеобразовательных организациях региона учебный процесс организован с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм безопасности. В школах проводится дезинфицирующая обработка помещений, в наличии имеются необходимые средства индивидуальной защиты и антисептики. На входе в школу учащиеся и педагоги в обязательном порядке проходят бесконтактную термометрию.

По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, первые два месяца в новом учебном году в российских школах массового закрытия нет. Переход на дистанционное обучение пока не планируется.

«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения. Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации», — подчеркнул министр.

По его словам, решения о точечных мерах по закрытию школ, переводе тех или иных классов на удаленку или введению каникул должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической ситуации.

Кравцов призывал всех бдительнее относиться к мерам профилактики коронавируса. По его мнению, важно соблюдать социальную дистанцию, меры гигиены, использовать средства индивидуальной защиты, следить за рассадкой в классе. Все это позволяет сегодня сохранять образовательный процесс в подавляющем большинстве образовательных организаций в очном формате.

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