В полуфинале СКФО примут участие 6 лидеров из Ингушетии, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей». 31 января состоится повторное компьютерное тестирование, на котором участники должны будут подтвердить результаты онлайн-этапа.

В течение двух основных дней полуфинала — 1 и 2 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. Вечером 2 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СКФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

К участию в церемонии открытия полуфинала приглашены полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) — 227 тысяч заявок. В сезоне 2019-2020 гг. в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» — 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на трек «Наука» и 9745 — на специализацию «Здравоохранение».

Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. За два года назначения на высокие позиции получили более 150 лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании: РЖД, Сбербанк, Газпромнефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК, а также телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail. ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

Напомним, АНО «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.