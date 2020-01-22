Трудоустройство

Снижая безработицу

В Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже состоялась торжественная церемония отправки группы вахтовиков на работу

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В привычном информационном потоке затерялась новость, которая вполне могла бы войти в топ новостей, учитывая крайне серьезную проблему с трудоустройством населения республики.

Так вот, на днях в Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже имени Т. Х. Цурова состоялась торжественная церемония отправки очередной группы вахтовиков в количестве 18 человек в Нижневартовск — на Ермаковское предприятие по ремонту скважин (АО «ЕПРС»).

Несмотря на «неформатное» для медиапространства название и слабое представление в нем данной компании, она, тем не менее, имеет плотные связи со всеми крупными нефтегазодобывающими предприятиями, работающими в России: география ее деятельности охватывает всю Сибирь и Республику Коми.

Несколько месяцев назад, после конструктивных переговоров колледж заключил с предприятием соглашение, согласно которому наши ребята будут работать там по системе «месяц работа — месяц дома». Об этом «Ингушетии» рассказал заместитель директора колледжа Магомед Бекмурзиев. Кроме того, бесплатно обеспечиваются перелеты (в республику раз в месяц будут прилетать два борта «Боинг»), проживание и питание.

— Перед отправкой, мы собрали ребят вместе с родителями, объяснили, что легко не будет, что условия там «спартанские», но все преодолимо при желании и должном настрое, — добавил Бекмурзиев.

Отметим, что Ермаковское предприятие по ремонту скважин создано в 1999 году. На момент основания на предприятии работало 12 бригад. Сегодня в компании 180 бригад, осуществляющих подземный ремонт скважин.

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