По словам министра образования и науки Ингушетии Эсет Боковой, создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в системе дошкольного образования в рамках национального проекта «Демография» дает возможность мамам вернуться к активной трудовой деятельности через короткое время, тем самым уменьшаются риски снижения их профессиональных компетенций во время декрета.

«В текущем году в детсадах региона будут созданы 540 мест для детей в возрасте до трех лет», — цитирует министра её пресс-служба.

По словам жительницы села Марем Льяновой, для нее открытие дошкольного учреждения станет настоящим спасением, так как она как раз планирует выйти на работу после декретного отпуска.

«Хочу приступить к работе в конце текущего года, а сына оставить не с кем. Теперь, когда строительство детсада близится к завершению, я спокойна. Очень рада, что мой ребенок будет ходить в новый детский сад, в котором есть все современное оборудование для развития детей», — отметила Марем Льянова.

В новом здании будут созданы все условия для воспитания и развития детей: оборудованы просторные групповые и спальные помещения, многофункциональные залы, современные пищеблоки и медицинские блоки. Работы начаты в прошлом году, запланированная дата их завершения — 1 сентября 2021 года.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов побывал на днях в селении Инарки и проинспектировал ход строительства детского сада. Сметная стоимость дошкольного объекта составляет более 160 млн рублей. Открытие объекта позволит сократить общее число очередников в детсад и создать более 50 новых рабочих мест.

Махмуд-Али Калиматов осмотрел территорию и строящееся здание, пообщался со строителями и представителями общественности села, обсудил дальнейшие этапы работ. Глава региона поручил перепроверить проект объекта, чтобы исключить возможность недостатков в системе инженерных сетей и очистных сооружений.

Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Демография» в 2021 году в Ингушетии планируется ввести в эксплуатацию 9 новых объектов дошкольного образования в Назрани, Малгобеке, Карабулаке, Магасе и в сельских поселениях Пседах, Кантышево, Троицкое, Инарки.