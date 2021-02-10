В совещании приняли участие сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия по городу Назрань и Назрановскому району.

На мероприятии комиссией был рассмотрен ряд вопросов, одним из которых был вопрос пожарной безопасности в быту и палы сухой травы. В своем выступлении инспектор отдела пожарного надзора Руслан Оздоев довел до глав администраций сельских поселений информацию о необходимости активизировать совместную профилактическую работу с населением в связи с участившимися случаями возгорания сухой растительности. Представитель чрезвычайного ведомства отметил необходимость проведения совместной профилактической работы с руководителями сельскохозяйственных угодий республики по вопросу запрета и административной ответственности за сжигание сухой травы на полях.

В завершение своего выступления специалист пожарного надзора отметил, что одним из основных требований обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов в пожароопасный период является опашка вокруг населенных пунктов на границе с лесными участками.

С наступлением погожих дней жители республики традиционно приступают к уборке своих территорий, все эти действия обычно сопровождаются сжиганием сухой растительности и мусора.

Чтобы сжигание сухой травы на приусадебном участке не обернулось бедой, сотрудники пожарного надзора при проведении сходов населения, а также при проведении подворных обходов в населенных пунктах республики призывают граждан не выжигать сухую растительность, быть предельно осторожными и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

Бытует мнение, что выжигание сухой растительности прогревает почву и обогащает ее золой от сгоревшей травы, в результате чего на выжженных участках трава появляется быстрее и растет лучше. На самом же деле эффект более быстрого роста травы в результате выжигания является кажущимся: сухая трава просто скрывает поначалу молодые зеленые побеги, и не выжженные участки кажутся серыми — в то время как на почерневших выжженных участках зеленая трава хорошо заметна.

Почва от беглого травяного пожара прогревается совсем незначительно, но при этом находящиеся на поверхности или у самой поверхности почки и семена трав уничтожаются, так что итоговый эффект от такого «прогревания» оказывается нулевым, а иной раз и отрицательным. Сокращается количество мертвого органического вещества в почве — это главный фактор снижения почвенного плодородия.

Что же касается удобрения почвы золой — травяной пожар не добавляет ничего нового: минеральные питательные вещества, содержащиеся в золе, все равно попали бы в почву при разложении сухой травы (а летом, в тепле, она разлагается очень быстро).