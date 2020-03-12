Реконструкция участка стала ответом предприятия на обращение жителей населенного пункта.

«Не так давно вы помогли нашим односельчанам — установили новый трансформатор по улице Оздоева. Не откажите и нам. Последние 10 лет мы забыли, что значит пользоваться электроприборами. Напряжение настолько нестабильно, что люди боятся использовать дорогостоящую технику. Но самое тяжелое — отсутствие яркого освещения. Как говорят наши старики — живем в подземелье», — написала энергокомпании инициативная группа.

Причину низкого качества электроснабжения специалисты определили сразу — сильная изношенность линии электропередачи и перекос напряжения по фазам.

«Линия «в возрасте» — проложена более сорока лет назад. На отдельных участках степень физического износа алюминиевого провода доходила до 80%. Единственным решением проблемы была его полная замена, — рассказал главный инженер подразделения Хаваж Албогачиев. — Снова использовать алюминиевый провод мы не стали, он не выдержал бы возросшей нагрузки — улицы разрослись, и число мощных электроприборов у населения увеличилось. Очень скоро напряжение здесь снова бы просело. А мы так не работаем. Только на совесть».

Поэтому на линии протяженностью 1,1 км смонтировали самонесущий изолированный провод. Он исключает возможность короткого замыкания во время плохой погоды, пожаробезопасен, сверхпрочен, не обмерзает, выглядит эстетично и позволяет подключать новых абонентов без ограничений в подаче ресурса ранее запитанных домов. Кроме того, способен на очень долгие годы вернуть заявителям яркий свет.

На реконструкцию энергооборудования девяти сотрудникам Магасских районных электрических сетей потребовалось 2 дня. Комплекс мероприятий на участке практически завершен, и уже сейчас жители присылают в адрес оперативно-выездных бригад фотографии ярко освещенных комнат, данные стабилизаторов и слова благодарности за проведенную работу.

«Мне бы хотелось, чтобы наши потребители знали — каждый день каждого специалиста многотысячного коллектива «Россети Северный Кавказ» посвящен обеспечению надежного и качественного электроснабжения региона. Мы работаем в непростых условиях и с багажом комплексных и запущенных проблем. Но если добросовестность, оперативность и ответственность что-то значат, в ближайшие несколько лет большинство из них будет решено», — отметил директор филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев.