Профилактика экстремизма

Профилактическая работа в среде молодёжи

В седьмой школе города Сунжи прошла встреча со старшеклассниками по профилактике экстремизма

0

В школе № 7 города Сунжа Минобрнауки Ингушетии совместно с региональным Министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации и представителями духовенства была организована встреча с учащимися старших классов на тему «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде».

В рамках своих выступлений представители министерств и духовенства республики затронули вопросы не только правовой ответственности за терроризм и экстремизм, но и правила безопасного поведения в интернете. Старшеклассникам рассказали о существующих угрозах национальной безопасности, реальных фактах и уголовных делах, предотвращении терактов и работе спецслужб в этом направлении.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, в конце встречи все присутствующие получили памятки «Как не оказаться вовлеченным в террористическую деятельность», изданные по заказу регионального Миннаца.

Организаторы мероприятия отметили, что одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи и школьников, так как именно указанная среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность подростков, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения — вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения радикальных идей среди российской молодежи. Между тем данные идеи в молодежной среде получают значительное распространение.

В школе № 7 города Сунжа ведётся систематическая работа по раннему выявлению и профилактике экстремизма в детской и подростковой среде с целью противодействия оттока молодёжи в члены бандформирований, а также в вооружённые конфликты за рубежом. В своей деятельности по обеспечению безопасности, антитеррористической защите и противодействию экстремизму общеобразовательное учреждение руководствуется положениями федеральных законов, постановлений правительства, методическими материалами для использования в образовательном процессе на тему «Угрозы, вызываемые распространением идей терроризма и религиозно-политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни». А также школа руководствуется планом мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации».

Учащиеся вовлекаются во внеурочную деятельность, классные, общешкольные мероприятия. Программы школьных кружков имеют темы патриотической направленности. Работа в кружках и секциях ведётся согласно расписанию.

В содержание учебных предметов включены (обществознание, история и др.) темы по профилактике экстремистских проявлений, формированию законопослушного толерантного поведения обучающихся.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия в числе четырех регионов, где ситуация с распространением Covid-19 остается стабильной
15 классов в школах Ингушетии переведены на «удаленку» из-за коронавируса
Бригады из 54 человек могут задействовать при авариях на электросетях в Ингушетии зимой
В преддверии годовщины трагических событий осени 1992 года на мемориальном кладбище в Ингушетии пройдет субботник
Худрук ингушского Дома народного творчества Асет Абдурзакова стала лауреатом всероссийского конкурса «Старт инноваций»
75 миллионов комфортных поездок: Сбербанк помогает сделать общественный транспорт современнее и безопаснее
На Северном Кавказе в 2020 году введены новые энергообъекты для повышения надежности энергоснабжения — Грабчак
В Ингушетии принят республиканский план по подготовке к зиме
В Ингушетии проводится проверка после хлопка газа в частном доме, в результате которого пострадал подросток
Прием документов для поступления в Центральную школу искусств Ингушетии продлён до 30 ноября
Ингушские дзюдоисты выйдут на татами турнира в Венгрии 24 октября

Главное

Яндекс.Метрика

 