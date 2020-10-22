В рамках своих выступлений представители министерств и духовенства республики затронули вопросы не только правовой ответственности за терроризм и экстремизм, но и правила безопасного поведения в интернете. Старшеклассникам рассказали о существующих угрозах национальной безопасности, реальных фактах и уголовных делах, предотвращении терактов и работе спецслужб в этом направлении.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, в конце встречи все присутствующие получили памятки «Как не оказаться вовлеченным в террористическую деятельность», изданные по заказу регионального Миннаца.

Организаторы мероприятия отметили, что одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи и школьников, так как именно указанная среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность подростков, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения — вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения радикальных идей среди российской молодежи. Между тем данные идеи в молодежной среде получают значительное распространение.

В школе № 7 города Сунжа ведётся систематическая работа по раннему выявлению и профилактике экстремизма в детской и подростковой среде с целью противодействия оттока молодёжи в члены бандформирований, а также в вооружённые конфликты за рубежом. В своей деятельности по обеспечению безопасности, антитеррористической защите и противодействию экстремизму общеобразовательное учреждение руководствуется положениями федеральных законов, постановлений правительства, методическими материалами для использования в образовательном процессе на тему «Угрозы, вызываемые распространением идей терроризма и религиозно-политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни». А также школа руководствуется планом мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации».

Учащиеся вовлекаются во внеурочную деятельность, классные, общешкольные мероприятия. Программы школьных кружков имеют темы патриотической направленности. Работа в кружках и секциях ведётся согласно расписанию.

В содержание учебных предметов включены (обществознание, история и др.) темы по профилактике экстремистских проявлений, формированию законопослушного толерантного поведения обучающихся.