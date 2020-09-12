Как сообщила газете «Ингушетия» директор ДК, председатель УИК № 903 Айшат Матиева, более 2800 избирателей смогут проголосовать на этом участке за того или иного кандидата.

«Приняты все меры безопасности для избирателей, в том числе, для каждого голосующего подготовлены пакеты с маской, перчатками и одноразовой ручкой. При входе всем будут проверять температуру, обрабатывать руки антисептиком и только потом приглашать в зал, где проходит голосование. Для пожилых людей и людей с ограничительными возможностями созданы особые условия голосования. Два члена избирательной комиссии будут обслуживать их на дому», — сказала председатель УИК.

В этом году за 20 депутатских мандатов городского совета борются 50 кандидатов, представляющих четыре думских партии: ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия и Единая Россия.

Специально ознакомится с ходом голосования и оценить созданные для избирателей условия в Сунжу приехал первый заместитель председателя правительства республики Михаил Илезов. Он вместе с главой города Хаваш-Багаудином Сапралиевым и председателем ТИКа Омаром Калиматовым вечером, перед самым закрытием посетили ряд участков.

Они подробно ознакомились с работой комиссии и процедурой голосования.

Пообщались с членами избиркома, проверили созданные условия на участках и подвели итоги первого дня голосования.

Пункты голосования проверил замруководителя Администрации Главы и правительства Ингушетии Рамзан Угурчиев. Председатели УИК заверили проверяющих, что на участках созданы максимально комфортные условия, как для голосующих, так и для членов избирательной комиссии.

Особый акцент был сделан на наличии средств индивидуальной защиты. При входе на каждый участок избирателям выдают разовые маски, перчатки, ручки и в обязательном порядке измеряют температуру.

Как сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации, власти приняли исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников голосования. Все избирательные участки в Сунже оснащены средствами индивидуальной защиты, в помещениях проведена дезинфекция.

Непосредственно перед началом голосования организован температурный контроль при входе в участок. Ситуацию контролировать и общественные наблюдатели, они проверяют наличие средств защиты у всех участников процесса, а также исполнение одного из обязательных для жителей требований — соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

Чтобы избежать излишнего скопления жителей на участках, единый день голосования по всей стране было решено растянуть на три дня — с 11 по 13 сентября. Ровно в 8 утра по московскому времени 9 избирательных участков города Сунжа открыли свои двери для избирателей — это 19 382 человека, проходящих по спискам ТИК.

Увеличение количества дней голосования гарантирует еще большую безопасность для здоровья населения. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 вечера до 13 сентября включительно. Помимо самой процедуры голосования, для жителей города организован концерт.

Все, кто не успел проголосовать накануне, смогут это сделать 12 и 13 числа.

Власти Сунжи призвали горожан проявить гражданскую активность и прийти на выборы.

Как сообщало ранее, 78% избирателей Сунженского района в ходе прошедшего 18 сентября 2016 года референдума высказались за придание городскому поселению Сунжа статуса городского округа и его выход из состава муниципального района. Референдум проходил в единый день голосования наряду с выборами депутатов Госдумы и Народного собрания республики.

По результатам подсчета голосов референдум признан состоявшимся. Преобразования начались в мае 2015 года, когда сельское поселение Орджоникидзевское наделили статусом городского поселения в ходе голосования. За перемены проголосовало 67,5% местных жителей. Также более 60% избирателей высказалось за наименование «Сунжа». В том же году народные избранники утвердили законопроект о наделении Сунжи статусом поселка городского типа, а в феврале 2016 года премьер страны Медведев подписал распоряжение о переименовании Орджоникидзевского в поселок городского типа Сунжа. В декабре 2016 года главой Ингушетии был подписан республиканский закон, закрепляющий за городским поселением Сунжа статус городского округа.

В Сунже сейчас проживает более 70 тысяч человек, это второй по численности населенный пункт республики. Здесь находятся корпус Ингушского госуниверситета, несколько колледжей, Национальная библиотека, исламский институт, аэропорт и другие объекты федерального и республиканского значения.