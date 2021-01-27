Урок мужества

Объединяющее начало

В сагопшинской школе прошел урок мужества

0

В средней общеобразовательной школе № 30 села Сагопши Малгобекского района прошел урок мужества, посвященный 78-летию освобождения г. Малгобека во время Великой Отечественной войны. Акция была организована руководством школы совместно с советом ветеранов при межмуниципальном отделении МВД России «Малгобекский».

Урок мужества провели председатель совета ветеранов Саварбек Даурбеков совместно с завучем учебного заведения Кориговой. Темой урока, как понятно, стала героическая борьба за освобождение Малгобека от немецко-фашистских захватчиков и участие местных жителей в обороне и освобождении родного города от врага.

— Патриотическое воспитание молодёжи должно основываться на знании героических страниц истории нашей страны, — уверен Даурбеков. — Дети должны знать, какой ценой предки смогли защитить родную землю от жестокого и сильного врага. Такие уроки помогают молодым людям разных наций и конфессий находить то, что объединяет их, пробуждает в них самое лучшее, чистое, доброе, то, что делает человека человеком.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сотрудники СУ СКР по Ингушетии провели «Урок мужества» для учащихся Горского кадетского корпуса
Минприроды Ингушетии утвердил планы по ликвидации лесных пожаров
Власти Ингушетии неоднократно оказывали помощь многодетной семье Дзахкиевых
Почти на 800 тыс. рублей обманула жительницу Ингушетии интернет-мошенница
Вандала заставят стереть надписи, оставленные им на стене стометровой башни в Магасе
Ингушские юнармейцы приняли участие в викторине, посвященной Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Задержан мужчина, открывший стрельбу по автомобилю в Ингушетии
Вопросы развития малого бизнеса и улучшения инвестиционного климата в Ингушетии обсудили в Магасе
Ингушских волонтеров приглашают к участию в акции «#МЫВМЕСТЕ c заботой» по оказанию помощи в вакцинации от коронавируса
Обвиняемый в убийстве старшего брата отпущен домой после оправдания присяжными в Ингушетии
Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» ведёт набор в детскую студию

Главное

Яндекс.Метрика

 