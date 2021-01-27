Урок мужества провели председатель совета ветеранов Саварбек Даурбеков совместно с завучем учебного заведения Кориговой. Темой урока, как понятно, стала героическая борьба за освобождение Малгобека от немецко-фашистских захватчиков и участие местных жителей в обороне и освобождении родного города от врага.

— Патриотическое воспитание молодёжи должно основываться на знании героических страниц истории нашей страны, — уверен Даурбеков. — Дети должны знать, какой ценой предки смогли защитить родную землю от жестокого и сильного врага. Такие уроки помогают молодым людям разных наций и конфессий находить то, что объединяет их, пробуждает в них самое лучшее, чистое, доброе, то, что делает человека человеком.