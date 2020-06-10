По ее словам, за час возможностью отдать свой голос воспользуются не более 10 избирателей, так как планируются паузы для дезинфекции помещения и обработки поверхностей. Маски и перчатки получат не только все члены избиркома, но и избиратели, которые придут на участок без средств защиты.

Из дополнительных новшеств — использование одноразовых ручек. На входе предполагается обязательная термометрия, в том числе данную процедуру пройдут и члены избирательной комиссии. Сразу после термометрии необходимо воспользоваться антисептическими средствами для дезинфекции рук и надеть одноразовые перчатки.

Также требования по безопасности предполагают, что люди буду поделены на потоки: по улицам, ведомствам и так далее, это позволит соблюсти социальную дистанцию.

Как пояснила Зара Гетагазова, для консультации по всем вопросам будет работать горячая линия, также вопросы можно задать по электронной почте.

Главное — дистанция

Роспотребнадзор уже опубликовал рекомендации для подготовки и проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Так, из определённых пунктов документа следует, что гражданам, прибывшим для голосования в защитных медицинских масках, рекомендуется кратковременно снимать их при предъявлении документов, удостоверяющих личность.

При этом голосующий не должен передавать паспорт члену участковой комиссии в руки, его предъявляют в развернутом виде: сначала показывают разворот документа с ФИО и фотографией, затем страницу с пропиской. В рекомендациях сказано, что площадку для голосования предпочтительнее устроить на открытом воздухе, на входе в избирательный участок, а рядом с ней — санитарную комнату с мылом, водой и салфетками для участников и членов комиссии.

Кроме того, рекомендовано использовать кабинку для голосования без передней шторки, перед проходом к месту голосования должен быть пункт с антисептиками и выдачей одноразовых масок и перчаток. В помещении для голосования гражданам рекомендовано находиться не больше 15 минут.

Категорически запрещается употребление пищи в помещении для голосования, а также рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию.

На выходе из избирательного участка использованные одноразовые маску и перчатки рекомендуется выбросить в закрывающийся крышкой контейнер, после чего повторно обработать руки антисептическим средством.

Голосовать можно и дома

Как отметила Гетагазова, в регионе будут практиковаться выезды на дом к тем, кто изолирован в силу болезни, или тем, кто просто не хочет покидать дом в целях защиты от вируса.

Для этого избирателям следует письменно или устно обратиться в соответствующую участковую комиссию с просьбой предоставить право проголосовать вне помещения для голосования или подать такое заявление через личный кабинет федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при голосовании вне помещения для голосования рекомендуется соблюдать определённые правила.

Так, к примеру, перед приездом членов участковой комиссии на дом рекомендуется в обязательном порядке приготовить маску, перчатки и личную авторучку, и перед встречей с членами участковой комиссии тщательно вымыть руки с мылом, обработать их антисептическими средствами, после чего надеть маску и одноразовые перчатки.

При встрече с членами участковой комиссии и во время проведения голосования необходимо соблюдать безопасную дистанцию между находящимися рядом людьми не менее 1,5-2 метров.

После голосование рекомендуется провести дома влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Подобные процедуры будут проводиться и на избирательных участках.

Как пояснила Зара Гетагазова, в ходе голосования будут организованы технические перерывы через каждый час для обработки поверхностей, а за день до голосования и после будет проводиться полная дезобработка помещений.

Отметим, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по поправкам в Основной Закон. Электронное голосование будет доступно для жителей двух регионов — Москвы и Нижегородской области, которые ранее выбрала Центральная избирательная комиссия (ЦИК).