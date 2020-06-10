Соблюдать дистанцию
В Росспотребнадзоре Ингушетии рассказали, как будет соблюдаться эпидбезопасность на голосовании по Конституции
В Ингушетии в ходе голосования за поправки в Конституцию под участки для голосования будут приспособлены большие помещения, что позволит избежать скученности и соблюдать социальную дистанцию. Об этом и многом другом газете «Ингушетия» рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Зара Гетагазова.
По ее словам, за час возможностью отдать свой голос воспользуются не более 10 избирателей, так как планируются паузы для дезинфекции помещения и обработки поверхностей. Маски и перчатки получат не только все члены избиркома, но и избиратели, которые придут на участок без средств защиты.
Из дополнительных новшеств — использование одноразовых ручек. На входе предполагается обязательная термометрия, в том числе данную процедуру пройдут и члены избирательной комиссии. Сразу после термометрии необходимо воспользоваться антисептическими средствами для дезинфекции рук и надеть одноразовые перчатки.
Также требования по безопасности предполагают, что люди буду поделены на потоки: по улицам, ведомствам и так далее, это позволит соблюсти социальную дистанцию.
Как пояснила Зара Гетагазова, для консультации по всем вопросам будет работать горячая линия, также вопросы можно задать по электронной почте.
Главное — дистанция
Роспотребнадзор уже опубликовал рекомендации для подготовки и проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Так, из определённых пунктов документа следует, что гражданам, прибывшим для голосования в защитных медицинских масках, рекомендуется кратковременно снимать их при предъявлении документов, удостоверяющих личность.
При этом голосующий не должен передавать паспорт члену участковой комиссии в руки, его предъявляют в развернутом виде: сначала показывают разворот документа с ФИО и фотографией, затем страницу с пропиской. В рекомендациях сказано, что площадку для голосования предпочтительнее устроить на открытом воздухе, на входе в избирательный участок, а рядом с ней — санитарную комнату с мылом, водой и салфетками для участников и членов комиссии.
Кроме того, рекомендовано использовать кабинку для голосования без передней шторки, перед проходом к месту голосования должен быть пункт с антисептиками и выдачей одноразовых масок и перчаток. В помещении для голосования гражданам рекомендовано находиться не больше 15 минут.
Категорически запрещается употребление пищи в помещении для голосования, а также рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию.
На выходе из избирательного участка использованные одноразовые маску и перчатки рекомендуется выбросить в закрывающийся крышкой контейнер, после чего повторно обработать руки антисептическим средством.
Голосовать можно и дома
Как отметила Гетагазова, в регионе будут практиковаться выезды на дом к тем, кто изолирован в силу болезни, или тем, кто просто не хочет покидать дом в целях защиты от вируса.
Для этого избирателям следует письменно или устно обратиться в соответствующую участковую комиссию с просьбой предоставить право проголосовать вне помещения для голосования или подать такое заявление через личный кабинет федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при голосовании вне помещения для голосования рекомендуется соблюдать определённые правила.
Так, к примеру, перед приездом членов участковой комиссии на дом рекомендуется в обязательном порядке приготовить маску, перчатки и личную авторучку, и перед встречей с членами участковой комиссии тщательно вымыть руки с мылом, обработать их антисептическими средствами, после чего надеть маску и одноразовые перчатки.
При встрече с членами участковой комиссии и во время проведения голосования необходимо соблюдать безопасную дистанцию между находящимися рядом людьми не менее 1,5-2 метров.
После голосование рекомендуется провести дома влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Подобные процедуры будут проводиться и на избирательных участках.
Как пояснила Зара Гетагазова, в ходе голосования будут организованы технические перерывы через каждый час для обработки поверхностей, а за день до голосования и после будет проводиться полная дезобработка помещений.
Отметим, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по поправкам в Основной Закон. Электронное голосование будет доступно для жителей двух регионов — Москвы и Нижегородской области, которые ранее выбрала Центральная избирательная комиссия (ЦИК).