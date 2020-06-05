Образование

Дистанционные технологии расширяют сферы применения

В России утвердили особенности приёма в колледжи и техникумы в 2020/21 учебном году

0

В Минюсте страны зарегистрировали новый приказ Минпросвещения России об особенностях приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (СПО) в 2020/21 учебном году.

Описанные в приказе особенности приёма действуют по решению органа исполнительной власти в каждом субъекте Российской Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

В соответствии с приказом продлили приём документов. На очную форму обучения он завершается 25 августа, по специальностям, требующим определённых творческих способностей, физических, психологических качеств, — 15 августа. Если в организации есть свободные места, приём продлевается до 25 ноября. При этом организации сами устанавливают сроки приёма документов на очно-заочную и заочную форму обучения.

Расширены способы подачи заявления о приёме документов. Так, поступающие могут отправить заявление о приёме, а также уведомление о намерении обучаться по почте и в электронной форме (по электронной почте, через региональные порталы государственных и муниципальных услуг).

Вступительные испытания, а также подача и рассмотрение апелляций проходят с использованием дистанционных технологий. Формы испытаний определяются организациями среднего профессионального образования самостоятельно.

Напоминаем, что в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» к 31 декабря 2021 года предусмотрено обновление перечня профессий и специальностей, по которым осуществляется обучение в учреждениях среднего профессионального образования. Основная цель — ликвидировать утратившие актуальность профессии, на которые не ведется прием с 2014 года, исключить дублирование профессий и специальностей из 50 наиболее востребованных на рынке труда, по которым утверждены и реализуются новые государственные образовательные стандарты.

В настоящее время в перечень отмененных специальностей включены около 100 профессий. Например, таких как наладчик полиграфического оборудования, контролер качества текстильных изделий, оператор прядильного производства, раскройщик материалов, обработчик птицы и кроликов и др.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии с 8 июня начнут снимать введенные из-за Covid-19 ограничения
25 сайтов с информацией о продаже автомобильных прав заблокировано в Ингушетии
Сбербанк на Юге России и Северном Кавказе в условиях пандемии сохраняет объемы поддержки строительной отрасли
До конца суток 5 июня в Ингушетии местами сохраняется действие штормового предупреждения — МЧС
Жительницу Ингушетии будут судить за смертельный удар кухонным ножом
Портал Russian Travel рекомендует посетить замковый комплекс Вовнушки в Джейрахском районе Ингушетии
Ингушский боксёр из Иркутска Курейш Сагов выступит в Москве 26 июня
«Единая Россия» передала шестьсот противочумных костюмов Кантышевской участковой больнице
Ингушским предпринимателям предлагают принять участие в бесплатных онлайн-встречах с менторами Experum
В Карабулаке оценивают ущерб после прошедшего сильного ливня со шквалистым усилением ветра
Ингушские экологии обнаружили незаконно срубленные деревья в лесном массиве в Назрановском районе

Главное

Яндекс.Метрика

 