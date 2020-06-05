Описанные в приказе особенности приёма действуют по решению органа исполнительной власти в каждом субъекте Российской Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

В соответствии с приказом продлили приём документов. На очную форму обучения он завершается 25 августа, по специальностям, требующим определённых творческих способностей, физических, психологических качеств, — 15 августа. Если в организации есть свободные места, приём продлевается до 25 ноября. При этом организации сами устанавливают сроки приёма документов на очно-заочную и заочную форму обучения.

Расширены способы подачи заявления о приёме документов. Так, поступающие могут отправить заявление о приёме, а также уведомление о намерении обучаться по почте и в электронной форме (по электронной почте, через региональные порталы государственных и муниципальных услуг).

Вступительные испытания, а также подача и рассмотрение апелляций проходят с использованием дистанционных технологий. Формы испытаний определяются организациями среднего профессионального образования самостоятельно.

Напоминаем, что в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» к 31 декабря 2021 года предусмотрено обновление перечня профессий и специальностей, по которым осуществляется обучение в учреждениях среднего профессионального образования. Основная цель — ликвидировать утратившие актуальность профессии, на которые не ведется прием с 2014 года, исключить дублирование профессий и специальностей из 50 наиболее востребованных на рынке труда, по которым утверждены и реализуются новые государственные образовательные стандарты.

В настоящее время в перечень отмененных специальностей включены около 100 профессий. Например, таких как наладчик полиграфического оборудования, контролер качества текстильных изделий, оператор прядильного производства, раскройщик материалов, обработчик птицы и кроликов и др.