ЕГЭ

Школьные учителя отдохнут перед экзаменационным этапом

В России уточнено расписание экзаменационной кампании ЕГЭ-2020

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Сформирован новый календарный план проведения экзаменационной кампании (ЕГЭ и приемная кампания в вузы) в текущем году, заявили в Рособрнадзоре.

В этом учебном году календарный план единого государственного экзамена стартует, как указывал ранее Президент России Владимир Путин, 29 июня. 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры.

Исходя из рекомендаций, озвученных Роспотребнадзором и Рособрнадзором, принято коллегиальное решение следом за пробными экзаменами начать этап непосредственной очной сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля — по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа — ЕГЭ по русскому языку, 7 августа — по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Говоря об особенностях проведения приемной кампании в вузы, глава Союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий отметил: «Для нас важно провести две волны зачисления, и мы со своей стороны — вузовское сообщество, готовы сделать все необходимое для этого. Также мы рассчитываем начать учебный год традиционно с 1 сентября».

Особое внимание участники совещания уделили вопросу защиты прав педагогов. Ближайший месяц планируется выделить школьным учителям для возможности отдыха перед экзаменационным этапом.

Напомним, что ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. При этом всех остальных выпускников аттестуют на основании текущих отметок, свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ.

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