Многие склонности и способности ребёнка, на основании которых он потом формирует своё будущее — это результат грамотной работы хороших воспитателей. Ведь от их мудрости, терпения и усидчивости формируется сознание детей. С помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину.

Как мы знаем, цель дошкольного воспитания — дать каждому ребёнку базовое образование и основы культуры. Основываясь на этих принципах, в начале нового тысячелетия независимые российские журналисты провели опрос среди населения, в ходе которого выяснилось, что профессия педагога в ДОУ действительно очень важна. «И чествовать воспитателей просто необходимо» — решили они.

В своем обращении к Президенту страны представители медиа-сферы из различных уголков России сделали основной акцент на том, что педагогов дошкольного образования должны почитать не меньше школьных учителей. В итоге эту идею поддержали в обществе, а Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Таким образом, в 2004 году в России появился новый праздник — День воспитателей и всех работников дошкольного образования, который отмечается 27 сентября. Дата выбрана потому, что именно в этот день в далеком 1863 году (157 лет назад) в Санкт-Петербурге был открыт первый детский сад.

Главная цель праздника заключается в необходимости обратить внимание общественности на дошкольные учреждения, а точнее на труд работников этой отрасли.

Вообще нужно отметить, что в царской России дошкольное образование развивалось очень медленно, в отличие от заграницы. Изначально дворяне считали, что и сами достаточно хорошо справляются с детьми. А у бедных попросту не было денег водить малышей в специальные учреждения. И только после революции 1917 года детские сады вошли в массы. Государство начало финансировать отрасль, и люди пошли. В сады принимали детей в возрасте от 3 до 5 лет. В дошкольных учреждениях преподавали шитье, развитие речи и моторики и общие дисциплины на развитие.

Несомненно, значимость профессий в детских садах играет большую роль не только в развитии личности ребенка, но и общества в целом. Ведь дети — это наше будущее. И каким оно будет, зависит от нас.

Важно помнить, что большую часть времени бодрствования ребенок, посещающий дошкольное учреждение, проводит именно с воспитателями детских садов, а с родителями он видится только по утрам и вечерам и в выходные дни. Поэтому очень важно, чтобы рядом с малышом находился мудрый, ответственный, внимательный и терпеливый воспитатель, прислушивающийся к внутреннему миру воспитанника.

Говоря о профессии воспитателя в детском саду, необходимо отметить, что эта сфера трудовой деятельности скорее похожа на призвание, чем на пресловутую нужду заработать средства на существование. Другими словами, воспитатель должен обладать колоссальным терпением, определенными навыками и талантом для работы с детьми. Более того, он должен быть психологом, помогающим маленькому человеку направить его внутреннюю энергию в нужное русло. Не зря же ведь воспитателей детских садов и яслей называют героями нашего времени, и только тот, кто однажды попробовал на себе эту нелегкую ответственность, знает, что эти слова — не пустой звук.

«Действительно, воспитатель, сталкиваясь с различными непредвиденными трудностями, ежедневно и ежечасно прилагает немалые усилия для того, чтобы найти подход, так сказать, «свой особый ключик» к мыслям и чувствам каждого ребенка, — говорит будущий воспитатель, студентка профильного ссуза Хава Хутиева. — Ведь каждый из этих детей, которых приводят в садик, имеет свой характер, собственные мысли и взгляд на окружающие вещи, просто необходимо понять их правильно и принять такими, какие они есть. Несмотря на то, что я только практикант, могу с уверенностью сказать, что без любви к детям в этой профессии делать нечего. И какое бы образование у вас ни было, если вы не будете любить чужих детей так же трепетно, как своих, не следует выбирать эту профессию. Поэтому важно, чтобы в этой сфере стремились работать люди, для которых воспитание детей — истинное призвание».

Нельзя не согласиться с нашей собеседницей в плане эмоциональных отношений к детям и отсутствия любви к ним со стороны персонала детских садов и яслей, среди которого, как и везде, могут встретиться и «случайные» люди. Об этом без особого труда, одним кликом, как говорится, можно узнать с помощью социальных сетей, которые то и дело пестрят информациями подобного рода. И, что самое удивительное, время показывает, что многим нарушителям прав ребенка по стечению обстоятельств частенько сходят с рук их деяния, и наказания как такового они не получают.

Много было таких случаев и в нашей республике, когда родители после обнаружения жестокого обращения к своим чадам забирали детей из детских учреждений и заявляли на них в суд, но в большинстве своем дела подобного рода разбирались в досудебном порядке. Видимо, срабатывал наш вездесущий ингушский менталитет, который во все времена не позволяет выносить сор из избы.

В наше время отношение к детям в детских садах радикально изменилось. И одной из действенных причин таких изменений в лучшую сторону эксперты называют систематический контроль за деятельностью ДОУ со стороны вышестоящих инстанций. К тому же всевозможные средства связи, видеокамеры и прочее оборудование, способное вести онлайн-наблюдение за состоянием малышей в учреждениях, дают полноценную гарантию родителям в том, что их дети находятся в полной безопасности.

«Я нахожусь только в начале такого большого и ответственного пути, в течение которого буду выполнять благородную миссию посредника между дитём и окружающей средой, — говорит Хава, — но даже сейчас я ощущаю на себе важность такой профессии, как воспитатель в детском саду. Ведь по-настоящему хороший воспитатель должен уметь индивидуально рассмотреть каждого ребенка, уделить каждому из них свое внимание, выслушать и помочь принять правильное решение, научить различать добро и зло. Помимо этого, воспитателю просто необходимо уметь занимать детей полезными и развивающими занятиями, тем самым делая каждый новый день ребенка все более и более интересным».

По словам девушки получается, что День воспитателей и всех работников дошкольных учреждений — это не только праздник, в который принято поздравлять друг друга, но и точка отсчета, за которой должны быть видны проблески упущений и не предпринятых попыток сделать жизнь наших детей счастливой и здоровой.