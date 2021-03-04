Одним из обманутых чуть не стал корреспондент «Российской газеты» Александр Проценко. О своем опыте он рассказал на сайте издания.

«Обман начинается с того, что на электронную почту приходит письмо, напоминающего сообщение с сайта госуслуг: «Вынесено постановление о начислении социальных компенсаций от 2021-02-22, исполнительный приказ от 2021-03-01». Далее адресату предлагают ввести данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) или другие личные данные. Это требуется якобы для получения положенных соцвыплат», — рассказал он подписчикам «Российской газеты».

По его словам, письмо очень похоже на сообщение с официального портала госуслуг: логотипы в начале и конце, применен похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета.

«Жульничество начинается с предложения перейти в личный кабинет для оформления льгот. Также надо обратиться к ведущему юристу (указывается фамилия). Далее для идентификации в личном кабинете предлагается указать номер СНИЛС, который добавляет правдоподобности письму. А после перехода по указанной ссылке в браузере открывается окно, в котором «получателю выплат» необходимо указать номер своей банковской карты, на которую якобы «должны поступить деньги». Впрочем, возможны и видоизмененные варианты обмана», — пишет автор статьи Александр Проценко.

Он раскрывает внутренний механизм мошеннической схемы с ссылкой на комментарий эксперта «Сколково-РЭШ» Егора Кривошея, который он дал РИА «Новости».

«Схема «фишинговых сайтов» и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, так как не затратна и имеет большой охват потенциальных жертв. При этом можно ожидать роста числа таких рассылок под видом портала госуслуг на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах», — отметил эксперт.

Главные риски в такой ситуации, по мнению Кривошея, это утечка данных и потеря доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная информация: паспортные данные, прописка, информация об имуществе, СНИЛС, номер телефона, иногда информация о здоровье и родственниках.

«Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных», — предупредил эксперт.

Ну, а если человек повелся и уже стал жертвой жульнического обмана? Что ему делать в такой ситуации?

В этом случае специалист советует: «Если все же вы попались на уловки мошенников, главное сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму. Во-первых, надо написать сообщение в техподдержку сайта госуслуг. Во-вторых, стоит сменить пароль. В-третьих, можно проконсультироваться с правоохранительными органами и, возможно, написать заявление в полицию о мошенничестве».