Почасовой МРОТ коснется в первую очередь работников, занятых по краткосрочным договорам с почасовой оплатой труда.

Суть проекта, на первый взгляд, проста и ставит своей целью поднять минимальный размер заработной платы, измеряя его стоимостью одного часа, а не месячной цифрой, как сейчас. Фактические выплаты работникам будут сверяться с ней. Но так ли все просто с этой инициативой, как кажется? Попробуем разобраться.

Оснований для противоречивых мнений в данном вопросе более чем достаточно. И проследить это можно по публикациям в российских СМИ и в соцсетях.

Размер почасовой оплаты труда обсуждается не первый год. С этой идеей одними из первых выступили депутаты от ЛДПР. Еще в 2016 году они предлагали установить минимальную зарплату россиян не ниже 100 рублей в час. Представленный жириновцами в Госдуму законопроект предполагал, что с 2021 года 1 час труда должен стоить не меньше 150 рублей. В июне 2018 года Госдума уже рассматривала другой законопроект ЛДПР, в котором предлагалось установить минимальный почасовой размер оплаты труда в размере 100 рублей, но проект отклонили.

Как сообщает газета «Известия», за год до этого, в 2017 году, когда в правительстве обсуждалась тема почасовой оплаты труда, министр труда и соцзащиты Максим Топилин назвал эту идею опасной затеей, которая не самым лучшим образом может повлиять на взаимоотношения работника и работодателя. Топилин тогда заявлял, что почасовую оплату труда в России не введут, поскольку нет гарантий работодателя о не снижении количества рабочих часов.

«Очень серьезные возмущения и непонятные действия при короткой рабочей неделе. Мы не совсем понимаем, как могут повести себя отношения между работником и работодателем, нам представляется, что мы здесь можем больше потерять, нежели приобрести», — сказал Топилин.

А вот вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов в самой идее введения почасового минимума оплаты труда не видит ничего плохого. Сложности он видит в вычислении минимальной стоимости часа.

Эксперт считает, что если отталкиваться от МРОТа, она будет различаться в зависимости от месяца и региона, так как в каждом субъекте устанавливается свой уровень МРОТа. Кроме того, проблема довольно узкая: зарплату ниже минимальной получают меньше 2% россиян, сколько из них трудятся с почасовой оплатой, официальная статистика не знает.

По информации газеты «Известия», сегодня на федеральном уровне минимальный размер оплаты труда составляет 12,1 тыс. рублей.

«По Трудовому кодексу, человек, отработавший полное рабочее время, должен получить зарплату не меньше этой суммы. Например, в сентябре этого года 22 рабочих дня, или 176 трудовых часов при полной рабочей неделе. Получается, что пропорциональный МРОТу минимум в час — 69 рублей. Однако в другие месяцы сумма будет другой из-за того, что количество выходных не всегда одинаковое. Например, в декабре будет 183 рабочих часа, а в январе — 2021 — 120. К концу года они снизятся на 5,2%, но уже в 2021-м вернутся к росту, считают в РАН», — пишет источник.

Другой эксперт, проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов полагает, что в России нововведение может коснуться, скорее всего, тех, кто получает около 70-80 рублей в час, и таких людей вряд ли много. При этом в законодательстве останутся лазейки, которые работодатели сейчас используют для того, чтобы платить сотрудникам меньше МРОТа в месяц. Например, заключение договоров гражданско-правового характера, также сотрудникам предлагают оформиться в качестве самозанятых, пояснил он.

В обсуждениях в интернете есть много мнений по поводу того, кому может быть выгодно введение минимальной почасовой оплаты труда. Некоторые интернет-пользователи уверены, что в таких изменениях в трудовых отношениях заинтересован прежде всего работодатель.

«В России в 2020 году 247 рабочих дней, при 8-часовом рабочем дне, среднее количество рабочих дней в месяц 20,58333333, или 1970 часов в год, или среднемесячное количество рабочих 164,17 часов. Если платить 150 в час, то получится 24 625,5 руб. И вот ответьте мне на вопросы: «Зачем я буду принимать на почасовой МРОТ на полный месяц и платить 24 625,5 рублей, если я приму на месячный МРОТ и буду платить 12 130 рублей в месяц? То есть, в два раза меньше? Зачем я буду принимать на работу на 4 часа с почасовой оплатой, если я приму на 8 часов с той же зарплатой!?» — задается резонными вопросами Григорий Зиновьев.

Далее он пишет: «Стоимость рабочей силы определяет рынок труда, и все особенности работы входят в эту стоимость, включая сменность и работу в ночное время, читай ТК РФ, глава 16 «Режим рабочего времени». Хоть почасовая оплата, хоть помесячная в этом случае будет одинаковая! Однако помесячная гарантирует определенный доход на более длительный промежуток времени, с переводом на почасовую этот промежуток может сократиться, а это означает потерю социальных гарантий! Если у вас сменный график с рабочим днем более 8 часов, есть понятие суммированный учет рабочего времени, и в случае его превышения вам полагается повышенная оплата, читайте ТК РФ, статья 99 «Сверхурочная работа», а при почасовой этого может и не быть, если уж на то пошло! Как видим, введение почасовой оплаты выгодно прежде всего работодателям. Как сказано, им необходима большая гибкость в оплате труда, в целях снижения издержек производства, подчеркиваю им, а не работникам».

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, фиксированный минимальный размер почасовой оплаты труда дает работодателю право переводить сотрудников на неполный рабочий день. И она считает, что к подобным предложениям стоит относиться осторожно.

«С одной стороны, да, действительно необходимо установить для работников — а особенно тех, кто трудится неполное рабочее время, — ниже какой величины стоимость труда не должна опускаться. С другой стороны, очень опасную тенденцию имеет работа в часах, потому что во многих странах мира это дает право работодателю переводить работника на неполный рабочий день», — объяснила она в беседе с журналистом ФАН.

Сейчас практика установления минимального размера оплаты труда за час уже реализуется в США, Германии, Болгарии, Дании, Люксембурге и других государствах. Самые низкие почасовые затраты на рабочую силу зафиксированы в Болгарии (6 евро), Румынии (7,7 евро), Литве (9,4 евро), Венгрии и Латвии (9,9 евро). Самая высокая почасовая оплата — в Дании (44,7 евро), Люксембурге (41,6 евро), Бельгии (40,5 евро), Франции (36,6 евро), Нидерландах (36,4 евро), Швеции (36,3 евро), Германии (35,6 евро) и Австрии (34,7 евро).

По официальной информации Министерства труда США, федеральная минимальная зарплата в Соединенных Штатах в 2020 году составляет 7,25 доллара в час. Более высокие минимальные почасовые ставки оплаты труда в США в сравнении с федеральным уровнем зафиксированы в 29 американских штатах и округе Колумбия. Самые высокие ставки действуют в Колумбии (14 долл.), штатах Вашингтон (13,50 долл.), Массачусетс (12,75 долл.) и Нью-Йорк (11,80 долл.).

Руководитель института профессионального кадровика и компании «Митрофанова и партнеры», эксперт по трудовому праву Валентина Митрофанова комментирует тему следующим образом:

«Если говорить про проект, который сейчас рассматривается в Госдуме (о минимальной почасовой оплате труда), то здесь важно понимать, что этот проект, по сути, направлен не на то, чтобы все работодатели перешли на почасовую систему оплаты труда, а на то, чтобы повысить минимальный размер заработной платы работников, потому что на сегодняшний день он рассчитывается, исходя из существующего МРОТа, то есть 12 тысяч 130 рублей. Поэтому сумма получается весьма низкая — в районе 70-90 рублей в час (в зависимости от минимального размера, который определяется в субъекте).

То есть, по сути, это такое завуалированное поднятие минимального размера заработной платы. Причем очень долгое время разбирался еще и вопрос об обязательной индексации заработной платы. Она и сейчас установлена по статье 134 ТК ФР, но при этом многие работодатели такую индексацию не проводят или проводят в своем размере. Так что установление вот такой минимальной почасовой ставки оно предлагает ее индексировать ежегодно, что будет в том числе соответствовать повышению потребительской стоимости этой суммы, исходя из того, какой у нас уровень инфляции.

При этом никто не говорит о том, что все работодатели должны будут перейти на почасовую систему оплаты труда. Они могут остаться и на сдельной системе оплаты труда, и на окладной системе, но при этом, чтобы определить выполняются ли минимальные гарантии, будет рассчитываться, исходя из фиксированной суммы, которую предлагают установить с 1 января 2021 года.

Например, если минимальная оплата 150 рублей в час, а в этом месяце норма 168 часов, то меньше 25 200 рублей человек получить не должен. С этой суммой уже будут сравнивать реальный размер оплаты за труд, который в компании устанавливается.

На самом деле часовая тарифная ставка достаточно удобна для работодателя тем, что она в любом месяце составляет определенный фиксированный размер по статье 129. Ведь 150 рублей в час, они и есть 150 рублей в час — и в январе, когда норма маленькая, и в августе, когда норма большая.

Когда работнику устанавливается должностной оклад за месяц, то работодатель при оплате считает, исходя из того, какая норма была в этом месяце. То есть у «окладников» в январе самый дорогой день и час, а в апреле и в августе — самый дешевый. Если в эти месяцы были какие-то выплаты компенсационного характера, например, за сверхурочную работу или за работу в выходной день, то они тоже от месяца к месяцу меняются. Поэтому многие работодатели предпочитают и сейчас использовать часовую тарифную ставку, потому что она удобна, с ней удобно планировать фонд оплаты труда, рассчитывать какие-то бюджеты.

При окладе какие-то точные расчеты сделать нельзя, потому что мы никогда не знаем, в каком месяце человек заболеет или в каком месяце будет сверхурочно работать.

По сути, смысл этого законопроекта очень простой: поднять минимальный размер заработной платы, измеряя его не месячной цифрой как сейчас, а стоимостью одного часа, с которой и будут сравниваться дальше фактические выплаты, которые работникам производятся«.

Позиция оптимистичная, насколько она объективна и реализуема покажут дальнейшие обсуждения.

Хочется привести здесь и совсем неожиданную версию предполагаемых изменений в оплате труда, высказанную одним из интернет-пользователей Григорием Васильевым.

«Почасовая оплата нужна для того, чтобы включить механику обратной трудовой миграции. Чтобы люди искали работу не только в одной Москве, но и москвичи чтобы ехали работать на периферию. Традиционно обещание зарплаты в месяц (да, у нас ребята получают, пока никто не жалуется) отечественной юрисдикцией не признается публичной офертой, работодатель ничем не рискует, обещая соискателю миллион зарплаты и ничего не заплатив (а кто виноват, что у тебя низкий КТУ?). Но когда трудовой контракт или договор составлен с указанием стоимости одного часа труда, то это уже не трудовой договор, а как бы гражданско-правовая сделка, которую трудно проигнорировать в суде, сославшись на низкую производительность труда (низкий КТУ). И люди глядишь и начнут из переполненной, не резиновой Москвы поглядывать в сторону Рязани и Урюпинска».