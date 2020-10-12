Мы все уже усвоили, как важно в условиях разгула любой инфекции держать в чистоте свои руки. Но многие забывают, что дезинфицировать нужно и поверхности, к которым вы прикасаетесь. Каждый раз, возвращаясь с улицы, вы трогаете дверные ручки, выключатели, ручки шкафов — множество предметов, на которых могут остаться патогены. Чтобы не протирать их каждый час, лучше использовать средства для дезинфекции от коронавируса с пролонгированным действием, способные обеспечить защиту в течение нескольких часов.

«В условиях, когда у вас нет возможности помыть руки, целесообразно использовать кожные антисептики. Кожный антисептик — современное дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки рук. Простота использования и разнообразные формы выпуска сделали их очень популярными и востребованными, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции», — сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.

В момент выбора, какое именно средство приобрести, по мнению специалистов Роспотребнадзора, стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию, для того чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать.

«При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний он вам может не помочь, так как эффективность этого средства в отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию», — подчеркнули в Роспотребнадзоре по Ингушетии.

В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта. Важно понимать, говорят специалисты надзорного ведомства, что потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук.

Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы.