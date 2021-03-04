Живые цветы — непременный атрибут любого праздника, который создает нужное настроение. Чтобы букет дольше оставался свежим, важно учитывать свежесть каждого цветка и правильные условия хранения.

«Обратите внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести при покупке цветов, и в частности — роз, является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие «рубашки» не является свидетельством «второй свежести» цветка», — сообщили газете «Ингушетия» специалисты регионального Роспотребнадзора.

Степень раскрытия бутона — еще один важный показатель того, простоит букет только один день или намного дольше. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Полностью раскрытый бутон может быть красивым, но срок жизни такого цветка значительно меньше.

Эластичность лепестков — это один из важных признаков того, что цветок действительно свежий. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно — слегка подсохшими, они с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при любом прикосновении.

Отсутствие любых искусственных украшений на бутоне также является показателем свежести. Живые цветы прекрасны сами по себе и в большинстве случаев свежий цветок не будут украшать дополнительно без специальных пожеланий. Если вокруг бутона есть оборка из яркой фольги или другие декорации, которые граждане не заказывали, скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного в букете — его свежести.

Лучший способ сохранить живые цветы — не оставлять их надолго без воды, сразу после покупки поставить их в вазу.

«Исключите резкие перепады температур. Если букет приобретается в холодное время года, если на улице мороз, не спешите вносить цветы в дом — оставьте их на несколько минут в тамбуре или в прихожей, где немного прохладнее. Также позаботьтесь о том, чтобы в дороге к месту назначения цветы были надежно укрыты от ветра, снега, морозного воздуха и других неблагоприятных воздействий. Обработайте стебли перед тем, как поставить цветы в вазу», — подчеркнули в республиканском надзорном ведомстве.

Как правило, при покупке цветов стебли подрежет продавец, но для того, чтобы букет получал необходимое количество влаги, лучше повторить эту процедуру еще раз. Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Растения с жестким, древовидным стеблем требуют также обработки: стебель нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом.

Следует удалить нижние листья — как подсохшие, так и свежие. Под водой они легко подвержены гниению, которое испортит все удовольствие от букета, создаст неприятный запах и станет средой для размножения гнилостных бактерий.

Для каждого цветка важны «правильные» соседи. Не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи — отличный способ превратить любой букет в «долгожителя». Щепотка сахара поможет дольше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик.

В Роспотребнадзоре по региону рассказали о правах потребителя при покупке растений (цветов, букетов). Право предъявления продавцу требования потребителя о возврате стоимости покупки растения (цветов, букета) ненадлежащего качества возникает в силу Закона о защите прав потребителей в каждом случае, когда соответствующая (достоверная и своевременная) информация о товаре до потребителя не была доведена.

По общему правилу, продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора (см. п. 1 ст. 10 Закона о защите прав потребителей).