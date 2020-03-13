На планете бушует коронавирус — из-за него отменяются выставки, соревнования, массовые мероприятия, переносятся сроки выпуска новых гаджетов, снижаются объемы продаж электроники... Но главное — из-за коронавируса заболевают и даже гибнут люди. И одним из средств распространения заразы являются смартфоны.

Именно так: они, как говорят ученые, заметно грязнее чего-либо. Разного рода микроорганизмов, микробов и вирусов на смартфонах — просто пруд пруди. Тот же коронавирус, пишет британское издание Metro, может существовать на корпусе смартфона в районе недели — заражая и владельца, и окружающих.

Итак, мобильный телефон, который наши граждане практически не выпускают из рук (причём в самых разных местах), может являться одним из основных источников бактерий и вирусов — возбудителей самых различных инфекций.

Почему это происходит? Как отметили специалисты надзорного ведомства региона, есть несколько основных причин. Во-первых, мобильный телефон часто передаётся из рук в руки, да и владелец телефона далеко не всегда берёт его только что помытыми руками. Во-вторых, мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко к лицу. В-третьих, многие владельцы гаджетов просто никогда их не чистят, боясь повредить. В-четвёртых, многие берут мобильные телефоны с собой в туалет — место, мягко говоря, очень «богатое» различными возбудителями.

Особо значимую роль мобильный телефон может сыграть как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19.

Как избежать инфекции?

Первое: строго соблюдать гигиену рук — после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть.

Второе: регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол — то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него).

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т. д. И обязательно — вечером, после окончания рабочего дня.