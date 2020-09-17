Используемые в быту средства имеют различный химический состав и разное назначение. Это щелочи, кислоты, перекись водорода, хлорактивные соединения, моющие и дезинфицирующие вещества (поверхностноактивные, четвертичные аммониевые, амины, гуанидиновые), спирты (этиловый, пропиловый, изопропиловый), различные отдушки, красители и другие добавки. Средства могут быть в разных формах: жидкости, гели, порошки, таблетки, аэрозольные баллоны.

Использование дезинфицирующих средств позволяет гражданам защитить себя от различных инфекций, передающихся контактным и воздушно-капельным путями.

В связи с этим Роспотребнадзор Ингушетии обнародовал рекомендации по использованию дезинфицирующей химии.

Семь раз прочти перед использованием

• Читайте этикетку перед использованием. На каждой упаковке бытового средства есть этикетка, в которой указан химический состав, назначение, условия применения и хранения, меры предосторожности.

• Не смешивайте. Категорически не рекомендуется самостоятельно смешивать бытовые средства разного состава. Взаимодействие химических веществ может вызвать нежелательные и подчас опасные химические реакции. Если в быту смешать пищевую соду и 9%-ный уксус, то получается известная реакция щелочи с кислотой при приготовлении теста. Но если соединить бытовую щелочь для прочистки канализационных труб с кислотой, то реакции будет столь бурной, что при попадании брызг в глаза можно лишиться зрения.

Осторожно — хлор!

• При соединении хлорактивных средств (гипохлорит натрия в виде растворов, цианураты в виде таблеток, хлорная известь, хлорамин) с кислотой можно получить быстрое выделение газообразного хлора, что опасно при вдыхании.

• Используйте нелетучие соединения. Любое дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, мебель, санитарно-техническое оборудование и т. д.), может оказывать влияние через органы дыхания (это ингаляционный путь). Для использования в быту рекомендуются нелетучие соединения.

Опасность рядом

• Спиртсодержащие средства пожароопасны. Спиртовые растворы часто используют для обработки небольших поверхностей при малой норме расхода (до полного смачивания) во флаконах с распылителем или в форме аэрозоли. Они быстро испаряются, как и пенообразующие средства. Их используют в малых количествах, соблюдая требования не обрабатывать вблизи огня, включенных приборов или кухонной техники, нагретых объектов.

• Берегите глаза и руки. Бытовые средства попадают в организм при тесном контакте через кожные покровы, либо с рабочими растворами, либо с обработанными поверхностями, обувью, бельём или одеждой, посудой, игрушками. В этих случаях важно знать степень раздражающего действия средства и возможность сенсибилизирующего эффекта. Используйте влагонепроницаемые перчатки чтобы избежать попадания средства на незащищенную кожу. Средства могут попадать в организм через слизистые оболочки глаз при испарении их с поверхностей, при разбрызгивании, при соприкосновении с загрязненными руками.

• Берегите детей. Возможны случаи отравления при случайном проглатывании средства, если в быту не соблюдают условия хранения дезинфицирующих и бытовых средств и имеется доступ к ним детей. Попадание средства через рот — крайне редкий путь поступления в организм. Малые количества его могут попасть через посуду и игрушки (маленькие дети часто берут их в рот) после недостаточного полоскания и удаления средства. Обработанные объекты должны тщательно промываться под проточной водой. Особенно это касается игрушек.

Профилактика

• Если в доме кто-то заболел. После дезинфекции посуды, которой пользуется больной, следует обязательно промывать её под проточной водой не менее именно того времени, которое указано на этикетке. Посудомоечные машины предусматривают тщательное споласкивание после моющего средства. Нательное бельё, постельные принадлежности больного перед стиркой обрабатывают дезинфицирующим средством, затем прополаскивают в воде.

• Запрещено — фенолы и альдегиды! Не разрешены для использования в быту средства, содержащие альдегиды и фенолы. Например, формальдегид, который обладает выраженным раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки, опасен при ингаляционном воздействии, является аллергеном, обладает специфическими и эмбриотоксическим действием.

Прежде всего эти рекомендации необходимы для профилактики коронавирусной инфекции, которой снова после небольшого перерыва начали заражаться люди.

По состоянию на 17 сентября, всего проведено 74 тысячи скрининговых исследований на новую инфекцию. По результатам исследований — 5044 впервые установленных диагноза COVID-2019 (за сутки — 49). Из них умерших за сутки — 0, всего с начала пандемии — 78 человек. Выздоровевших в регионе 4365 человек.

Также 238 человек госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом 97 человек, 24 пациента в тяжелом состоянии. 291 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.