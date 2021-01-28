27 января, примерно в 10 часов 10 минут, на пересечении улиц Осканова и Нурадилова в Малгобеке водитель транспортного средства «Мазда» в результате нарушения очередности проезда перекрестков совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-217030, под управлением 16-летнего водителя, с последующим столкновением с транспортным средством «Шевроле Ланос».

В результате дорожно-транспортного происшествия в приемное отделение Малгобекской центральной районной больницы с телесными повреждениями были доставлены водитель и пассажир транспортного средства ВАЗ-217030.

В этот же день, примерно в 18 часов 55 минут, на автодороге сообщением Малгобек — Вежарий-Юрт 25-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-217030, в результате превышения установленной скорости движения съехал с дороги в кювет. В результате ДТП водитель и его пассажир были доставлены в приемное отделение центральной районной больницы Малгобека с различными телесными повреждениями.

По фактам дорожно-транспортных происшествий проводится проверка.