ДТП

Дорожные войны

В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 4 человека

0

27 января, примерно в 10 часов 10 минут, на пересечении улиц Осканова и Нурадилова в Малгобеке водитель транспортного средства «Мазда» в результате нарушения очередности проезда перекрестков совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-217030, под управлением 16-летнего водителя, с последующим столкновением с транспортным средством «Шевроле Ланос».

В результате дорожно-транспортного происшествия в приемное отделение Малгобекской центральной районной больницы с телесными повреждениями были доставлены водитель и пассажир транспортного средства ВАЗ-217030.

В этот же день, примерно в 18 часов 55 минут, на автодороге сообщением Малгобек — Вежарий-Юрт 25-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-217030, в результате превышения установленной скорости движения съехал с дороги в кювет. В результате ДТП водитель и его пассажир были доставлены в приемное отделение центральной районной больницы Малгобека с различными телесными повреждениями.

По фактам дорожно-транспортных происшествий проводится проверка.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В экосистеме Сбера появится маркетплейс электронной коммерции
Борцы вольного стиля братья Ханиевы успешно выступили на юниорском первенстве в Дагестане
Ингушский театр юного зрителя кардинально преобразится до конца 2021 года
Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на спектакль-комедию онлайн «Мой мальчик»
Минздрав Ингушетии пригласил жителей Сунженского района на вакцинацию против Covid-19
В Сунженском районе Ингушетии наградили директоров домов культуры сельских поселений
В Ингушетии за нарушения природоохранного законодательства предъявлено штрафов на сумму более 9,5 млн рублей
Мэрией Сунжи начаты работы по реконструкции дороги на улице Линейной
Юные спортсмены из Ингушетии успешно выступили на турнире по боксу в Ставрополье
Ингушские борцы классического стиля завоевали медали на первенстве Москвы
Число умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 160 человек

Главное

Яндекс.Метрика

 