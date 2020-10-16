Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минтруда региона, граждане, оставшиеся без работы, активно обращаются в центры занятости населения республики за оказанием содействия в поиске подходящей работы и назначением пособия по безработице. Если в начале 2020 года только каждый четвертый безработный гражданин был официально зарегистрирован в качестве безработного, то на сегодняшний день государственной поддержкой охвачены порядка 80% таких граждан.

Численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в качестве ищущих работу, на 10 октября текущего года составила 63942 чел., из них признано безработными 63708 чел., что на 40284 чел. больше, чем в 2019 году (23424 чел.). Численность зарегистрированных безработных граждан, проживающих в сельской местности, составляет 28277 чел., из них молодежь в возрасте 20-29 лет — 19543 чел., и женщины, имеющие детей дошкольного возраста, зарегистрированные в органах службы занятости населения, — 8672 чел.

Так, если в октябре 2019 г. уровень регистрируемой безработицы составлял 9,4%, то к октябрю 2020 г. он увеличился на 15,6% и составил 25%.

Главной причиной сохраняющегося в республике высокого уровня безработицы по-прежнему остается дефицит вакантных рабочих мест. Количество вакансий, заявленных работодателями на 10 октября 2020 г., составило 344 единицы.

В социальном ведомстве Ингушетии считают, что существенное снижение напряженности на рынке труда не может быть достигнуто без организации и проведения мероприятий по содействию занятости населения, доступности и качеству предоставления государственных услуг в сфере занятости населения.

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» в целях организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста органами службы занятости населения направлено на обучение и закончили обучение 25 человек. Обучение граждан предпенсионного возраста проходит на базе учебного центра «Машиностроитель» АО «Завод автоприцепов «Магас» и ООО «Спектр» по таким профессиям: оператор ЭВМ со знанием основ программирования, оператор станков с программным управлением, станочник широкого профиля, резчик на пилах, ножовках и станках, клепальщик, наладчик станков с программным управлением и т. д.

Органами службы занятости населения республики в целях реализации мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости населения, направлено на повышение квалификации 38 человек из числа женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и все они закончили обучение.

Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, проходило на базе ГБПОУ «Колледж сервиса и быта» по таким профессиям, как педагог дошкольного образования (воспитатель) и педагог (учитель).