Все они находятся на особом контроле у сотрудников государственного пожарного надзора, которые регулярно проводят профилактические инструктажи и тренировочные эвакуации с сотрудниками учреждений здравоохранения.

Так, инспектора пожарного надзора МЧС Ингушетии совместно с пожарными провели комплексную тренировку по тушению пожара и эвакуации людей в республиканской поликлинике в Назрани, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства региона.

«Согласно замыслу учений, в здании лечебного учреждения сработал звуковой сигнал автоматической пожарной сигнализации, услышав который, посетители совместно с работниками учреждения поспешили к эвакуационным выходам. За правильностью действий персонала наблюдал инспектор пожарного надзора. Прибывшие на место ЧС подразделения пожарно-спасательной части за считанные минуты провели развёртывание, отработали действия по тушению возгорания и эвакуации условно пострадавших людей», — говорится в сообщении.

По словам спасателей, четкое выполнение работниками медицинских учреждений действий, предписанных инструкцией на случай пожара поможет избежать паники, человеческих жертв и потерь дорогостоящего имущества клиники.

В завершение практических действий инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Назрани и Назрановскому району Басир Келигов провёл беседу о мерах пожарной безопасности с посетителями и проинструктировал персонал поликлиники, как правильно действовать в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации, добавили в пресс-службе.

Кроме этого, сотрудники МЧС проверили работоспособность систем противопожарной защиты, исправность первичных средств пожаротушения и наличие информационных стендов с наглядной агитации по пожарной безопасности.