На научном семинаре состоялась презентация научных изысканий сотрудников НИИ, которые на протяжении многих лет вели поиск документов в архивах России, Казахстана и Средней Азии.

Как рассказала в интервью газете «Ингушетия» старший научный сотрудник НИИ им. Ч. Ахриева Тамара Яндиева, одной из целей семинара было рассмотрение вопросов депортации, которые ранее были мало изучены.

— О причинах, ходе депортации, ее последствиях говорилось много. Но остается не изученным период первых трех лет депортации. А ведь это были самые тяжелые для наших соотечественников годы. Как они адаптировались к новой жизни в суровых условиях Казахстана? Ингушей в основном сослали в Западный Казахстан, в Павлодарскую область, где морозы достигали 40 градусов.

Веками жившие в мягком южном климате, они не были приспособлены к таким холодам. Поэтому больше всего людей погибло в первые три года — от лютой стужи, голода и болезней, — рассказала Тамара Яндиева.

Научный сотрудник отметила, что и местному населению Казахстана жилось в этот период нелегко.

— Время было военное, и вся экономика работала на нужды фронта. В архивах мы нашли документы, что даже средства, которые выделялись на содержание спецпереселенцев, местные власти направляли на решение нужд колхозов и совхозов. У депортированного народа не было никаких прав, и выживать им помогали в неменьшей степени местные жители: казахи, русские, немцы и представители других, живших в Казахстане, народов.

Более подробную информацию Тамара Яндиева представила в своем докладе «Адаптация ингушей к местным условиям в период депортации».

В презентациях ученых историков были представлены архивные документы, впервые введенные в научный оборот. Кроме того, была подготовлена фотовыставка, где демонстрировались фотодокументы периода депортации, а также были представлены для ознакомления личные дела разных категорий выселенцев с копиями оригиналов из личных дел выселенцев и отдельных документов по их хозяйственно-трудовому и правовому положению, в том числе, личные дела мужчин, женщин, а также воспитанников детских домов.

Изучая одно из таких личных дел, принадлежавщее Джабраилу Куриеву, сотрудники ингушского госархива узнали из его наградного листа, что в июле 1944 года он был представлен к званию Героя Советского Союза, но награду так и не получил из-за клейма «враг народа», навешанного на весь ингушский народ.

-Воевавшим на фронте ингушам было особенно трудно. Они вместе со всеми прошли тяготы войны. Храбро сражались, защищая Отечество, которое считали своим. И в раз их всего лишили, их родных отправили в ссылку, назвав врагами советского народа. Не смотря на это, некоторые из них продолжали воевать, если у них появлялась такая возможность. Джабраил Куриев демобилизовался с фронта только в 1946 году. Потом, как и все ингуши отправился в ссылку. Прибыв в Павлодарскую область, он долгое время не мог трудоустроиться. Конечно, эти люди очень тяжело переживали положение своего народа, — с сочувствием рассказывает Тамара Яндиева. По ее словам, в 1944 году из Ингушетии было депортировано более 130 тыс. человек.

На научном семинаре выступила также научный сотрудник НИИ им. Ч. Ахриева Лейла Арапханова с докладом на тему: "Личное дело выселенца как исторический источник по изучению режима спецпоселения. Она привела число спецпереселенцев, которые были сняты с учета в июле 1956 года, незадолго до восстановления прав ингушей и возвращения их на родину. На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1956 года с учета спецпереселенца было снято 38 тыс. 882 человека старше 16 лет.

В ходе семинара состоялась содержательная, интересная и эмоциональная дискуссия, в которой активно участвовали участники научного семинара: депутаты Народного Собрания РИ, представители министерств и ведомств и сами сотрудники НИИ.

По мнению участников семинара, изучение проблем депортации народов, а также их реабилитация, далеко не завершены, и работы ученых необходимо активизировать, применяя новые подходы и решая конкретные задачи, нацеленные на то, чтобы будущие поколения были защищены от подобных трагедий.

Правду о депортации народов необходимо знать и осмысливать ее последствия, считают они. Особенно в контексте современных попыток оживить надуманные обвинения, о чем свидетельствуют сочинения некоторых публицистов, пытающихся оправдать тоталитарный режим и депортацию народов как карательную меру, используя при этом односторонний и субъективный подход, носящий зачастую спекулятивный характер.

Участники семинара решительно осудили высказывания, провоцирующие межнациональную напряженность, способные подорвать единство проживающих на территории РФ народов. Они видят необходимость всестороннего и объективного изучения всех белых пятен в нашей истории; а также проведения экспертизы публикаций, освещающих межнациональную сферу.

Было высказано предложение о проведении мероприятий на федеральном и региональном уровнях, направленных на материальную и моральную поддержку высланных народов.