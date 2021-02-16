На сайте будет собран перечень территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе. Голосование по ним во всех субъектах пройдет в течение одного месяца — с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года. Полученные результаты помогут сформировать адресные перечни территорий на следующий год.

Работа платформы устроена следующим образом. После регистрации через «Госуслуги» или соцсети пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. Будет и мобильная версия. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства на следующий год. Также голосование может проводиться по дизайн-проектам.

Если у пользователя возникнут какие-либо вопросы или предложения по какому-либо объекту, обозначенному на платформе, то он сможет связаться с ее кураторами. Они объяснят и расскажут о том, что будет делаться в каждом муниципалитете. Также заработают «горячие линии», где можно будет получить ответы на самые распространенные вопросы.

Задача платформы — собрать мнения как можно большего количества граждан, представляющих разные группы населения, чтобы учесть их при благоустройстве. Согласно федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» к 2024 году доля граждан старше 14 лет, принявших участие в решение вопросов развития городской среды, должна составить 30%. Это необходимо для формирования действительно качественной и комфортной городской среды.

В Ингушетии работы по благоустройству в 2022 году запланированы в 9 муниципалитетах. ⠀

— В Назрани планируется работа по благоустройству семи общественных территорий, — рассказал газете «Ингушетия» градоначальник культурной столицы республики Урусхан Евлоев. — Очень важно принять участие в голосовании, так как теперь в режиме онлайн можно выбрать территорию, которую будут благоустраивать в следующем году.