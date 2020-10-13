В войне против фашизма участвовало население союзных и автономных республик, краёв, областей и округов. Неимоверный труд советских людей в тылу обеспечивал бесперебойные поставки на фронт продовольствия, медикаментов, горюче-смазочных материалов. Острая необходимость была в кавказской нефти (Малгобек, Грозный, Баку), электроэнергии (Саяно-Шушенская ГЭС и др.). Коксовый уголь добывали круглосуточно (Донбасс, Ростов-на-Дону). Всем этим обеспечивали солдат и советскую технику. Поэтому успешно заканчивались кровопролитные бои за Москву, Ленинград, Курск, Сталинград и др.

Несмотря на это, отдельные ошибки руководства страны той страшной эпохи породили несправедливые подходы в отношении представителей некоторых малых народов. В исследуемой Республике Ингушетия, которая до 1992 года входила в состав ЧИАССР, народ в различных сражениях потерял много своих лучших сынов и дочерей. В первые дни начала ВОВ в Брестской крепости Белоруссии погибли два родных дяди нашего отца и дедушки, ингуша Булгучева Хамзата Хадашкиевича, — Булгучев Ази Маштиевич и Булгучев Башир Саадович. Их имена увековечены в названной стране, но на своей Родине, в том числе малой, нет ни улицы, ни другого места или объекта, связанного с их именами.

«Многие чеченцы и ингуши воевали в составе Красной армии. Примерно 9 тысяч чеченцев и ингушей находились на службе в частях РККА в момент начала войны, и ещё 30-40 тысяч влились в её ряды в течение двух лет войны. В обороне Брестской крепости участвовали 420 выходцев из Чечено-Ингушетии, из которых 270 были горцами», — сообщает «Википедия» в статье «Чечено-Ингушская АССР в годы Великой Отечественной войны». Почти все они погибли, но ни один не сдался в плен.

Другой родственник Булучева Хамзата — старшина Булгучев Михаил (Мирг) Горнакеевич прошел боевой путь от Терского хребта до Альпийских гор. Участвовал в освобождении от немецких оккупантов Минска, Румынии, Венгрии, Австрии, Хорватии. В боях за Будапешт спас жизнь будущего первого секретаря Венгерской социалистической рабочей партии Яноша Кадара, который подарил бойцу свою фотографию на память.

В сборнике очерков «Ингуши в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» есть небольшой очерк об этой истории: «Через много лет после этого случая, в 1963 году, просматривая центральные газеты, Михаил обратил внимание на знакомую фотографию и прочитал: «Первый секретарь ЦК Венгерской социалистической рабочей партии Янош Кадар...». Михаил разыскал подаренную ему некогда фотографию венгра, на ней была та же надпись — «Янош Кадар». Послал письмо с описанием эпизода войны в центральную венгерскую газету, а ответ получил от Яноша Кадара».

Так завязалась дружба между ними. В 1975 году Михаил Булгучев был приглашен на празднование Дня Победы в Венгрию.

А чтобы его не демобилизовали из армии до окончания войны, учитывая отличную службу бойца, командиры части, в которой он служил, заменили ему национальность ингуша на кумыка, так как 23 февраля 1944 года ингушей и чеченцев депортировали в Казахстан и Среднюю Азию. Как стало понятно политикам спустя годы, военной необходимости в этом не было, так как вермахт к тому времени был отброшен довольно далеко от Кавказа.

Булгучев М. М. и на службе, и после возвращения домой успел написать много замечательных стихов не только о войне, но и посвящённые своей матери. Он с печалью узнал, что вся его семья, как и весь вайнахский народ, депортирована неизвестно куда.

Вечную славу заслуживает военный врач, майор медицинской службы ингушка Тутаева Асият Идрисовна, которую фашисты повесили у села Колодина Вишневецкого района Тернопольской области 29 октября 1944 года, не добившись от неё ни слова. Её семью тоже депортировали до этого, но она выполняла свой гражданский долг, трудясь сутками напролёт во вверенном ей госпитале. Её имя носят в г. Назрани улица и медицинский колледж.

Последним советским бойцом на захваченной врагом территории Брестской крепости был ингуш старший лейтенант Барханоев Уматгирей Артаганович, который, будучи контуженным, чтобы не попасть в плен врагу, прямо перед строем захватчиков застрелился из своего табельного пистолета.

Специально созданной комиссией Минобороны России в 2007 году выявлено, что во время ВОВ ни один представитель ингушей и чеченцев не переходил на службу в вермахт, хотя случаи предательств у других народов имелись. За 1941-1942 годы к званию Героя Советского Союза было представлено более 100 ингушей, некоторые из них дважды и трижды. Но Сталин их не утверждал

Ранее, в Русско-Японскую и Первую мировую войну, сражаясь под руководством Романова Михаила — брата царя Николая II, ингуши (генерал Нальгиев Эльберт и др.) показали свою преданность России: многие из них награждались орденами и медалями, а некоторые именным оружием.

В самый разгар ВОВ, когда фашистами была оккупирована соседняя Северная Осетия, ингуши стойко защитили свой нефтеносный Малгобек, ставший в 2007 году городом воинской славы.

Сравнительный анализ ретроспективных документов цифровизации показывает, что воспитанные в духе старших поколений, многие ингуши продолжают достойно нести имена своих отцов и дедов. За несколько последних десятилетий в ратном труде отличились: в Афганистане — Герой Советского Союза генерал-лейтенант Аушев Руслан Султанович, в Липецкой области — первый Герой России генерал-майор Осканов Суламбек Сусуркулович, в Югославии — единственный Герой России из малых народов генерал-лейтенант Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич, а на границе Чечни и Ингушетии — Арапханова Марем Ахметовна, обычная воспитательница детского сада, которая ценой своей жизни не пустила в 2002 году в село Галашки отряд вооруженных боевиков и стала одной из немногих женщин Героев России.

В настоящее время важная роль в воспитании у молодёжи патриотизма принадлежит Горскому кадетскому корпусу имени Абдулы Цароева в сельском поселении Сурхахи, который создан спустя год после образования в 1992 году Республики Ингушетия. Там обучаются не только ингушские мальчики, но и дети народов других субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

В городе Назрани ещё при СССР создан музей имени Тугана Мальсагова, а недалеко от трассы «Баку — Ростов», близ столицы Ингушетии Магаса, сооружён Мемориал памяти и славы, в которых собран большой материал о воинских заслугах ингушских защитников. Объекты часто посещают учёные-историки, студенты, школьники и их родители. Приезжают экскурсии и делегации из соседних субъектов РФ. Эти поездки участились с расширением туризма в Ингушетии.

М. Х. Булгучев, доктор экономических наук, профессор ИнгГУ

М. М. Булгучева, студентка факультета «Педагогика и методика начального образования» ИнгГУ