Ремонт спортзалов проводится в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Об этом газете «Ингушетия» сообщила пресс-служба Минобрнауки региона.

«Некоторые школы особенно нуждались в ремонте спортивных залов. Благодаря реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» ребята смогут заниматься в удобных, красивых и светлых залах с использованием нового инвентаря», — отметила министр образования и науки РИ Эсет Бокова.

Как уточнил главный специалист отдела национального образования Рамазан Гойгов, в каждом спортзале меняют систему отопления, проводят внутренние отделочные работы.

«В спортивных залах заменили окна, напольное покрытие, провели покраску стен и потолка, обновили освещение и отопление. Также отремонтировали раздевалки и душевые», — рассказал Рамазан Гойгов.

Также в 22 школах Республики Ингушетия, расположенных в сельской местности, созданы спортивные клубы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

«Спортивные клубы по разным видам спорта созданы в школах, расположенных в с. п. Галашки, Сурхахи, Али-юрт, Экажево, Кантышево, Средние Ачалуки и других. Создание спортклубов будет способствовать вовлечению детей в систематическое занятие спортом, продвижению идей спорта и здорового образа жизни среди молодёжи», — отметила министр Эсет Бокова.

В образовательном ведомстве республики отметили, что на создание условий для занятия физической культурой и спортом в школах республики, расположенных в сельской местности, выделены денежные средства в размере 74 190,7 тыс. рублей.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Образование» в восьми общеобразовательных организациях до конца ноября текущего года будут закончены работы по оснащению открытых плоскостных сооружений спортивным оборудованием и инвентарем (мини-футбольные поля и воркаут-площадки).

«Сфера спорта, физической культуры была и остается для нас одним из приоритетов социальной политики. Для этого нам, конечно же, нужно гораздо активнее развивать массовый спорт, с детских лет прививать физическую культуру и воспитывать ответственное отношение к себе», — так Президент нашей страны сформулировал задачи перед педагогами, тренерами в образовании, физической культуре и спорте. Такое значимое место отвел он физической культуре и спорту.

Дополнительное образование детей — одна из важнейших составляющих образовательного пространства в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как система, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» предусматривает обновление содержания дополнительного образования всех направленностей, повышение качества и вариативности образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров.