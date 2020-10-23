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Познавательная встреча

В преддверии Дня вневедомственной охраны росгвардейцы проводят встречи со школьниками

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В преддверии профессионального праздника сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, который отмечается 29 октября, в учебных заведениях Ингушетии прошли тематические мероприятия. Так, сотрудники территориального управления Росгвардии встретились с учащимися республиканских школ и рассказали им об истории подразделений вневедомственной охраны, этапах их становления, основных задачах и особенностях службы.

В ходе интересных, насыщенных бесед со школьниками росгвардейцы поведали внимательным слушателям о подвигах своих товарищей, погибших при исполнении служебного долга, уделили особое внимание вопросам обеспечения мер безопасности в случае обнаружения подозрительных предметов в общественных местах. Кроме того, учащиеся узнали о преимуществах службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, о ведомственных учебных заведениях и требованиях, которые предъявляют к кандидатам на службу.

— Такие встречи у нас проходят на регулярной основе, над многими школами республики мы взяли шефство, — отметил в беседе с корреспондентом «Ингушетии» инспектор вневедомственной охраны по городу Малгобек капитан полиции Багаудин Галаев. — Мы организуем выставки оружия, проводим профилактические беседы, которые способствуют формированию у молодежи патриотических убеждений и гражданской позиции. Очень приятно, что подрастающее поколение проявляет интерес к службе в Росгвардии, что свидетельствует о престижном статусе ведомства в обществе.

В завершение мероприятия учащиеся и преподаватели поблагодарили росгвардейцев за познавательную беседу и запланировали ряд совместных мероприятий на будущее.

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