В ходе интересных, насыщенных бесед со школьниками росгвардейцы поведали внимательным слушателям о подвигах своих товарищей, погибших при исполнении служебного долга, уделили особое внимание вопросам обеспечения мер безопасности в случае обнаружения подозрительных предметов в общественных местах. Кроме того, учащиеся узнали о преимуществах службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, о ведомственных учебных заведениях и требованиях, которые предъявляют к кандидатам на службу.

— Такие встречи у нас проходят на регулярной основе, над многими школами республики мы взяли шефство, — отметил в беседе с корреспондентом «Ингушетии» инспектор вневедомственной охраны по городу Малгобек капитан полиции Багаудин Галаев. — Мы организуем выставки оружия, проводим профилактические беседы, которые способствуют формированию у молодежи патриотических убеждений и гражданской позиции. Очень приятно, что подрастающее поколение проявляет интерес к службе в Росгвардии, что свидетельствует о престижном статусе ведомства в обществе.

В завершение мероприятия учащиеся и преподаватели поблагодарили росгвардейцев за познавательную беседу и запланировали ряд совместных мероприятий на будущее.